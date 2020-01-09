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環球購物中心繽紛燈籠海 話題「福蛋機」 轉出療癒感

2020-01-09 19:30聯合報 記者江佩君／即時報導

環球購物中心全台7店中，車站型商場就占5個據點，受惠於軌道型商場的龐大人流量，加上2019改裝幅度創新高，引進超過150家新品牌，當中商圈獨家品牌超過50家，環球購物中心在2019交出亮眼成績單，來客數突破4,600萬人次，帶動業績5.5％成長。迎接即將到來的春節檔期人潮，除了有新餐飲進駐，更打造新春話題打卡點，除了福袋抽獎外，打造3公尺高「福蛋機」扭出巨型扭蛋，內含角落小夥伴、柴犬公仔娃娃等日本人氣公仔。

看好環狀線可望即將通車，加上農曆年人潮，環球購物中心板橋店近期再迎來「好滴咖啡」、王品集團「丰禾日麗」兩家百貨獨家新餐飲。針對女性、親子客層喜愛的手作體驗，再引進來自新竹金工銀匠教學工坊「敲敲金工」。

現在走進環球購物中心，已明顯可以感受繽紛熱鬧的年節氣氛，全台各店共點綴上萬個繽紛福氣燈籠，並結合7大年輕人喜愛的圖文創作者，在各店打造幽默喜感的拍照打卡點，並推出限量主題會員禮。

並特別在中和店獨家打造3公尺高「福蛋機」，即日起至2/8只要300元就可扭出巨型扭蛋，最大獎包括價值上千元的日本角落小夥伴公仔娃娃、拉拉熊冰雪公仔娃娃或是日本正夯的柴犬公仔等，讓消費者抱回大扭蛋。

環球購物中心今年也在線上、線下共推出1,500個福袋。像是中和店1/17～1/23推出限時限量888個福袋，會員憑當日累計滿2千元發票，即可以500元購買福袋。福袋最大獎為價值18萬8,000元的OSIM 4手天王按摩椅，另有三星65吋4K電視、Panasonic五門冰箱、LG直立洗衣機、氣炸鍋、小米家電、iPhone X、Switch等提供總價值近200萬的人氣3C、家電獎項。

今年環球購物中心針對GMpay再加碼回饋，全年推出刷GMpay點數4倍送。另外，迎春節1/16起至2/12刷聯名卡單筆滿1,688元即可獲限量168元電子禮券。

人氣咖啡「好滴咖啡」進駐板橋車站2樓，擁有大面積的觀景窗。圖／環球購物中心提供
人氣咖啡「好滴咖啡」進駐板橋車站2樓，擁有大面積的觀景窗。圖／環球購物中心提供
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繽紛福氣燈籠白天夜晚各自呈現不同風情景緻。圖／環球購物中心提供
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王品集團旗下新品牌「丰和日麗」百貨首店進駐板橋車站2樓，主打台式手路菜。圖／環球...
王品集團旗下新品牌「丰和日麗」百貨首店進駐板橋車站2樓，主打台式手路菜。圖／環球購物中心提供
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「丰和日麗」1/15-1/17開幕首三日於FB、IG公開拍照打卡出示畫面，招待「...
「丰和日麗」1/15-1/17開幕首三日於FB、IG公開拍照打卡出示畫面，招待「入厝三寶」一份。圖／環球購物中心提供
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環球購物中心中和店獨家打造3公尺高「福蛋機」，即日起至2/8只要300元就可扭出...
環球購物中心中和店獨家打造3公尺高「福蛋機」，即日起至2/8只要300元就可扭出巨型扭蛋。圖／環球購物中心提供
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好滴咖啡熱銷的珍珠奶茶迷你可拿滋，180元。圖／環球購物中心提供
好滴咖啡熱銷的珍珠奶茶迷你可拿滋，180元。圖／環球購物中心提供
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環球購物中心各店點綴上繽紛福氣燈籠。記者江佩君／攝影
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環球購物中心中和店獨家打造3公尺高「福蛋機」，即日起至2/8只要300元就可扭出...
環球購物中心中和店獨家打造3公尺高「福蛋機」，即日起至2/8只要300元就可扭出巨型扭蛋。記者江佩君／攝影
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環球購物中心福袋柴犬

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