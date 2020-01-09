環球購物中心繽紛燈籠海 話題「福蛋機」 轉出療癒感

環球購物中心全台7店中，車站型商場就占5個據點，受惠於軌道型商場的龐大人流量，加上2019改裝幅度創新高，引進超過150家新品牌，當中商圈獨家品牌超過50家，環球購物中心在2019交出亮眼成績單，來客數突破4,600萬人次，帶動業績5.5％成長。迎接即將到來的春節檔期人潮，除了有新餐飲進駐，更打造新春話題打卡點，除了福袋抽獎外，打造3公尺高「福蛋機」扭出巨型扭蛋，內含角落小夥伴、柴犬公仔娃娃等日本人氣公仔。

看好環狀線可望即將通車，加上農曆年人潮，環球購物中心板橋店近期再迎來「好滴咖啡」、王品集團「丰禾日麗」兩家百貨獨家新餐飲。針對女性、親子客層喜愛的手作體驗，再引進來自新竹金工銀匠教學工坊「敲敲金工」。

現在走進環球購物中心，已明顯可以感受繽紛熱鬧的年節氣氛，全台各店共點綴上萬個繽紛福氣燈籠，並結合7大年輕人喜愛的圖文創作者，在各店打造幽默喜感的拍照打卡點，並推出限量主題會員禮。

並特別在中和店獨家打造3公尺高「福蛋機」，即日起至2/8只要300元就可扭出巨型扭蛋，最大獎包括價值上千元的日本角落小夥伴公仔娃娃、拉拉熊冰雪公仔娃娃或是日本正夯的柴犬公仔等，讓消費者抱回大扭蛋。

環球購物中心今年也在線上、線下共推出1,500個福袋。像是中和店1/17～1/23推出限時限量888個福袋，會員憑當日累計滿2千元發票，即可以500元購買福袋。福袋最大獎為價值18萬8,000元的OSIM 4手天王按摩椅，另有三星65吋4K電視、Panasonic五門冰箱、LG直立洗衣機、氣炸鍋、小米家電、iPhone X、Switch等提供總價值近200萬的人氣3C、家電獎項。