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3月櫻花開！嬌蘭先推「漫天粉櫻」限定款蜜粉球夢幻爆表

2020-01-09 18:23聯合報 記者劉小川／台北即時報導

雖然氣溫還有點冷，但是春天即將到來，日本民間氣象局剛公布3月19日東京的櫻花即將盛開，讓人期待著春暖花開，搭配著漫天飛舞的櫻花，景色令人震攝雙眼。法國彩妝保養品牌嬌蘭，也先帶著粉柔色的浪漫櫻花與大家相見，推出一系列限量版嬌蘭經典彩妝和香水，讓女人換上春季新風采，散發著迷人的魅力，把自己妝點成春天的花朵般綻放著。

想要感受春天，先從香水開始吧，嬌蘭花草水語漫天粉櫻淡香水推出75ml限定版，瓶身點綴著與系列產品相呼應的粉嫩櫻花設計，噴灑在身上，就像抓住了春天的氣息，帶著歡愉感的溫柔和煦，卻又充滿活力與歡愉氣息的柑橘花香調香氛，在櫻花基調中，混合溫暖的沙梨和白麝香的香氣，讓春天夢幻持續地發酵。

嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏彩殼則推出「漫天粉櫻限量版」，分別在寧靜白與詩意藍的皮質感外殼上，將春天朵朵綻放的粉櫻，刻畫在每次補口紅的瞬間，就像一抹入春，走進浪漫的時刻。唇膏也有限量款，嬌蘭把經典的2款色號#N61柔霧櫻花粉、#N62緞光木梅色做了變身，轉開瞬間能看見櫻花紋飾。兩款口紅區別在柔霧櫻花粉為霧面質地、緞光木梅色為緞光面質地，在不同的場合，可以有不同的優雅，都能輕鬆駕馭。

被譽為蜜粉界夢幻逸品的嬌蘭幻彩流星蜜粉球，特別推出「漫天粉櫻限量版」，是年節必入手的美麗神器，限量版中蜜粉球分為珍珠白、香檳色、柔嫩粉、提亮紫，能創造好膚感、溫柔光澤、年節好氣色。

嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏，也在春季推出4款新色，包括#N12泰妃可可、#N11鴛鴦美人、#N59恬粉奶霜、#N66紫莓誘惑、#N81焙香玫瑰等5色，融合了玻尿酸、荷荷巴油和芒果油，一抹撫痕，新款色調，更顯五官立體，擦著新色唇膏拜年，絕對能讓婆婆更愛戴、朋友更喜愛、情人更寵愛。

嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏「漫天粉櫻限量版」（由左至右）＃N61柔霧櫻花粉、＃N62...
嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏「漫天粉櫻限量版」（由左至右）＃N61柔霧櫻花粉、＃N62緞光木梅色／1,160元。記者劉小川／攝影
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嬌蘭幻彩流星蜜粉球／漫天粉櫻限量版／2,480元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭幻彩流星蜜粉球／漫天粉櫻限量版／2,480元。圖／嬌蘭提供
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嬌蘭2020漫天粉櫻限量版春妝。圖／嬌蘭提供
嬌蘭2020漫天粉櫻限量版春妝。圖／嬌蘭提供
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嬌蘭 花草水語漫天粉櫻淡香水／75ml／3,050元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭 花草水語漫天粉櫻淡香水／75ml／3,050元。圖／嬌蘭提供
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紅寶之吻高訂唇膏彩殼／漫天粉櫻限量版 寧靜白／800元。圖／嬌蘭提供
紅寶之吻高訂唇膏彩殼／漫天粉櫻限量版 寧靜白／800元。圖／嬌蘭提供
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嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏（由左至右）＃N11鴛鴦美人、＃N12泰妃可可、＃N59恬粉...
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏（由左至右）＃N11鴛鴦美人、＃N12泰妃可可、＃N59恬粉奶霜、＃N66紫莓誘惑、＃N81焙香玫瑰／1,130元。圖／嬌蘭提供
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紅寶之吻高訂唇膏彩殼／漫天粉櫻限量版 詩意藍／800元。圖／嬌蘭提供
紅寶之吻高訂唇膏彩殼／漫天粉櫻限量版 詩意藍／800元。圖／嬌蘭提供
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櫻花婆婆

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