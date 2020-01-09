細節見真章 紅毯男星們的低調風采造型術

對男性而言，正式場合如晚宴、派對，所需要的準備永遠會比女性容易。一件合身的西裝上衣、一雙硬挺有型的皮鞋，得宜的配色與布料，如果再搭配一只手上的名表，紳士風範的營造，其實只要留心，是相當容易踏入的品味門檻。如何留心？甫落幕的第77屆金球獎就有幾位活範例。

泰隆艾格頓（Taron Egerton）一身黑西裝、黑色蝶型領結、白襯衫，是非常典型的正式場合組合。拿下「金球獎音樂或喜劇類最佳男主角」的他，一身簡約，但手上多了一只萬寶龍Montblanc的明星傳承系列日期顯示自動腕表，表款以羅馬數字時標搭配藍鋼大三針，表面並有細膩的紋飾處理，如果想展現沉穩、大方，這會是不錯基本組合。