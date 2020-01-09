細節見真章 紅毯男星們的低調風采造型術
對男性而言，正式場合如晚宴、派對，所需要的準備永遠會比女性容易。一件合身的西裝上衣、一雙硬挺有型的皮鞋，得宜的配色與布料，如果再搭配一只手上的名表，紳士風範的營造，其實只要留心，是相當容易踏入的品味門檻。如何留心？甫落幕的第77屆金球獎就有幾位活範例。
泰隆艾格頓（Taron Egerton）一身黑西裝、黑色蝶型領結、白襯衫，是非常典型的正式場合組合。拿下「金球獎音樂或喜劇類最佳男主角」的他，一身簡約，但手上多了一只萬寶龍Montblanc的明星傳承系列日期顯示自動腕表，表款以羅馬數字時標搭配藍鋼大三針，表面並有細膩的紋飾處理，如果想展現沉穩、大方，這會是不錯基本組合。
男人嘛！除了手表還有什麼可以展示品味段數？答案之一是袖釦。透過貴金屬的色澤，加上袖釦表面的不同紋理或質地，也能傳遞不同個人印象。克里斯伊凡（Chris Evans）同樣以西裝、襯衫、蝶形領結的基本組合，但玫瑰金袖釦偏紅潤的光澤便以酒紅色絨面西裝屬同一色系，溫潤、古典；愛爾蘭演員安德魯史考特（Andrew Scott）也使用了袖釦，但由於他的上身全屬白色，這就讓珍珠母貝袖釦的變化光澤，為白色營造出層次和優雅。品味如何形塑？其實不難，只要留心，風雅總在細節中。
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