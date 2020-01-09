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萌力無敵小ㄎㄧㄤ包 水獺包、帽子包都超適合遛出門

2020-01-09 18:06聯合報 記者楊詩涵／即時報導

Jonathan Anderson接手LOEWE之後，展現他超級豐沛的創作力，不僅持續打造男女裝的季別服裝與單品，藝術家聯名、戶外探險系列更是屢屢呈現讓人驚豔的作品，之中更不乏洋溢幽默童趣的驚喜，例如大象、兔子包之後的水獺包，或是同名品牌JW Anderson 2020春夏的帽子包，都讓人莞爾一笑卻又折服於他的創作能量。

基於對傳統工藝的熱愛，Jonathan Anderson除了成立LOEWE工藝獎、參與設計展之外，也在小型配件打造有趣的動物包款系列，簡直是一座小型的LOEWE動物園，近期發表的新作就是水獺包（Otter Bag Oak/Tan），在IG釋出照片時還釣出設計師Marc Jacobs來留言「水獺！我最喜歡的動物」，這款肩背包以皮革點綴、羊毛編織而成，背在肩上簡直像是帶著寵物去旅行般的趣味，呆萌可愛。

Jonathan Anderson在倫敦發表的JW Anderson2020年春夏系列中，則是有一個超可愛的帽子包（Cap Bag），以經典球帽為靈感來源的包包，是2019秋冬首次發表的款式，運用小牛皮創造簡約、質感兼具的設計，可斜挎或肩背，最令人驚訝的是，浮誇的外表卻有不可思議的大容量，非常適合背出去玩耍，此包款最新的黑、白配色，由精品複合店ARTIFACTS引進台灣。

LOEWE水獺包，售價56,000元。圖／取自LOEWE官網
LOEWE水獺包，售價56,000元。圖／取自LOEWE官網
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JW Anderson帽子包，售價26,980元。圖／ARTIFACTS提供
JW Anderson帽子包，售價26,980元。圖／ARTIFACTS提供
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JW Anderson帽子包，售價26,980元。圖／ARTIFACTS提供
JW Anderson帽子包，售價26,980元。圖／ARTIFACTS提供
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LOEWE水獺包，售價56,000元。圖／取自LOEWE官網
LOEWE水獺包，售價56,000元。圖／取自LOEWE官網
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LOEWE水獺包，售價56,000元。圖／取自LOEWE官網
LOEWE水獺包，售價56,000元。圖／取自LOEWE官網
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JW Anderson帽子包（背面圖），售價26,980元。圖／ARTIFACT...
JW Anderson帽子包（背面圖），售價26,980元。圖／ARTIFACTS提供
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JW Anderson帽子包，售價26,980元。圖／ARTIFACTS提供
JW Anderson帽子包，售價26,980元。圖／ARTIFACTS提供
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LOEWE水獺包，售價56,000元。圖／取自LOEWE官網
LOEWE水獺包，售價56,000元。圖／取自LOEWE官網
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