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瞄準尾牙季！燦坤3C「指定家電買10送1」超狂 全國電子指定機種送好禮

2020-01-09 18:03聯合報 記者陳立儀／即時報導

農曆春節前是尾牙採購、換購家電的旺季，燦坤3C即日起至1月22日除了提供尾牙季優惠價之外，更推出精選家電買10送1的獨家優惠；全國電子於全台320家門市及線上購物平台同步推出買指定電視、冰箱、洗衣機滿5,000元送600元春節購物金、滿1萬元送1,200元春節購物金，相當於88折。

目前燦坤3C接獲的尾牙百萬訂單已達二位數，為了滿足大量採購需求，即日起至1月22日Panasonic 6L除濕機買10送1專案總價53,900元、平均一台4,900元；B&O真無線藍牙耳機買10送1專案總價79,900元、平均一組7,264元；最新款智慧溫控Panasonic奈米水離子吹風機買10送1專案總價54,900元、平均一台4,991元；SONY 43型4K智慧聯網電視買10送1專案總價269,000元、平均一台24,455元。

燦坤3C指出，今年尾牙熱銷商品以高單價的話題新品最受歡迎，包括iPhone 11系列、飛利浦氣炸鍋、Switch主機等，價格帶落在1.5萬～2萬元的吸塵器與掃地機器人詢問度也很高。

隨著過年的腳步越來越近，廚房家電的買氣旺，飛利浦健康氣炸鍋（含配件3件組）登上燦坤3C的廚房家電熱銷排行榜冠軍，燦坤會員價8,990元，上榜的還有飛利浦黑晶爐、燦坤會員價2,080元，Panasonic 32L變頻微波爐、燦坤會員價4,990元有找。

全國電子於全台門市及線上購物平台同步推出買指定電視、冰箱、洗衣機滿5,000元送600元春節購物金方案，指定機種還有獨家加碼好禮；吸塵器、掃地機器人等清掃家電指定機種消費滿萬元送1,000元現金折價券，指定機種電鍋及電子鍋最低65折起，全館指定電腦也有現折2,020元的優惠。

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春節3C尾牙

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