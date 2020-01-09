親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

凱道造勢破40萬人！吳敦義：民進黨帶來痛苦和憤怒 人民受不了了

與謝和弦婚變飽受折磨 扣嫂Keanna已流產

雷達表首創線上發表會 重新定義品牌推新願景

2020-01-09 17:29聯合報 記者曾智緯／即時報導

早在去年的耶誕節前夕，雷達表總部就向全球媒體發出「邀請函」，將在2020年1月9...
早在去年的耶誕節前夕，雷達表總部就向全球媒體發出「邀請函」，將在2020年1月9日的上午，透過官網舉辦記者會。圖／摘自Rado官網
分享

自從SWATCH集團退出鐘表展之後，旗下品牌就各自想辦法曝光新表款或舉辦活動。雷達表（Rado）就利用了無國界的網路，首創線上記者會的形式，闡述品牌今年的策略與願景，再加上預告新表款的誕生，與粉絲及媒體進行沒有距離的互動。

雷達表希望藉由「感受真我（Feel It!）」的口號，與世界各地的表迷建立聯繫並...
雷達表希望藉由「感受真我（Feel It!）」的口號，與世界各地的表迷建立聯繫並開展互動。圖／Rado提供
分享

約莫在去年耶誕節前夕，Rado的總部就向全球媒體發出「邀請函」，將在2020年1月9日的上午，透過官網舉辦記者會，預告品牌當年的計畫。這是過去品牌甚至是鐘表產業都罕見的做法，因為不少人會疑惑這將如何完成？事實上，在Rado線上記者會，所透露的新產品訊息並不多，相信這是考量僅有影像無法正確的傳遞新品訊息，而取捨的作法。由趨勢專家，說明今年即將掀起的流行浪潮，再如何運用到表款上；再由設計團隊總監說明Rado在2020年的挑戰與方向，以及未來表款的走向、全新行銷主題「感受真我（Feel It）」。

雷達表總裁在線上記者會則提到去年熱賣的庫克船長系列，也會推出延伸款來反映消費者需...
雷達表總裁在線上記者會則提到去年熱賣的庫克船長系列，也會推出延伸款來反映消費者需求。圖／Rado提供
分享

從一同曝光的形象廣告來看，可以預見的是Rado今年依舊是想成為集團中的材質專家，所以招牌的高科技電漿陶瓷會繼續優化，同時會大量的運用綠色來製作出不同質感的腕表。值得一提的是Rado總裁MatthiasBreschan則提到去年熱賣的庫克船長系列，也會推出延伸款來反映消費者需求。這類線上記者會的實質意義在於展現Rado在數位上的投入，同時又能省下龐大的行銷預算，之後會不會有更多品牌跟進，取消實體的新品發表會，值得繼續觀察。

綠色以及新材質的運用是雷達表今年表款的設計主軸。圖／Rado提供
綠色以及新材質的運用是雷達表今年表款的設計主軸。圖／Rado提供
分享

品牌願景

延伸閱讀

OMEGA傳奇機芯精鋼腕表曝光 原汁原...

就是愛台灣啦！SWATCH X YOU快閃店...

搭遠東信義A13開幕熱潮 MIDO、HAMI...

ZuWATCH聯手家飾品牌讓珍稀木材變身腕表...

鐘表品牌比拚工藝 生動靈鼠躍上表面

SWATCH全新Big Bold表讓人看光光...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

全台限量2萬張！「統一肉燥麵迷你版icash2.0」1月15日開賣

2020-01-09 16:47

暖心名店！海底撈、鼎泰豐、吳寶春讓員工回家過年

2020-01-09 16:35

漲價了！ 肯德基宣布單點、套餐價格調整3~10元

2020-01-09 16:30

LV出雨靴了！穿起來腿變好長 想要白色Silhouette短靴

2020-01-09 15:31

3月櫻花開！嬌蘭先推「漫天粉櫻」限定款蜜粉球夢幻爆表

2020-01-09 18:23

細節見真章 紅毯男星們的低調風采造型術

2020-01-09 18:19

萌力無敵小ㄎㄧㄤ包 水獺包、帽子包都超適合遛出門

2020-01-09 18:06

瞄準尾牙季！燦坤3C「指定家電買10送1」超狂 全國電子指定機種送好禮

2020-01-09 18:03

有蝴蝶結和鬍鬚！BALENCIAGA Kitty貓臉包搶先預購中

2020-01-09 17:39

運動時尚翻玩青花瓷、仙鶴 看楊冪、陳奕迅搶先演繹！

2020-01-09 16:17

寶島夢想家贏球送「倒鉤」AJ1 球迷狂讚：還有缺人嗎？

2020-01-09 15:55

創業達人／挑對品牌代理 百貨爭設櫃

2020-01-09 14:38

秋冬換穿潮靴 大膽撞色設計還有鼠年紀念款

2020-01-09 14:32

許魏洲拎FENDI全新Peekaboo男款 女生看了也心動

2020-01-09 13:52

鼠年限定！媚比琳「米奇雕刻唇膏、霓光米奇氣墊粉餅」超吸睛　巴黎萊雅換限量包裝

2020-01-09 12:47

一月壽星照過來 誕生石「石榴石」古董珠寶美型示範

2020-01-09 12:44

春節來點不一樣的行程 蘋果直營店感受創作年味

2020-01-09 12:41

曾幫看秀來賓種樹 開雲集團捐100萬澳幣協助火災修復

2020-01-09 12:29

年後吹漲風？春水堂珍奶漲價逾一成

2020-01-09 12:07

已售近半！新東陽首推「鼠」瓷器禮盒 創歷年最高價

2020-01-09 12:02

把骨董珍珠、紅珊瑚戴上身！日本輕珠寶agete飄海洋風

2020-01-09 11:54

告別小時候的回憶！老字號美妝「美華泰」關4家分店　今年不再展店

2020-01-09 11:35

今晚來去開「房間」？首間結合情趣商品的餐酒館開幕

2020-01-09 11:23

BOSS、BERLUTI教你新年穿搭 紅金配色應景又可潮！

2020-01-09 11:17

日本福袋內容物大勝台灣？ 網友揭關鍵因素

2020-01-09 11:14

OMEGA傳奇機芯精鋼腕表曝光 原汁原味復刻鐘表專家也勸敗

2020-01-09 10:38

歌后艾怡良「ME time」 一瓶植物精華油從臉抹到小腿

2020-01-09 10:32

過年紅包這樣送！ Funsiamo年節限定「金喜連連」蛋糕

2020-01-09 00:30

台中新光三越鼠年最好運福袋 總獎值300萬破紀錄

2020-01-08 22:31

初一搶福袋！全聯祭388萬瑪莎拉蒂 家樂福刮50型UHD電視

2020-01-08 22:01

亞洲限定！超模最愛的VERSACE「女神包」推春節特別色

2020-01-08 20:54

日本東北祭典名物 巨型「立睡魔」前進天母大葉高島屋

2020-01-08 20:39

魔幻星空下入眠！台中國家歌劇院「夜宿活動」再次登場

2020-01-08 19:13

比口味更比顏值！7-11、全家便利商店、萊爾富「春節禮盒」澎湃又吸睛

2020-01-08 19:11

專注會員、首推線上分期 新光三越卡利HIGH全面寵粉

2020-01-08 19:01

摩曼頓打造潮流選物店 百萬網紅「這群人」周邊首開賣

2020-01-08 19:00

林依晨也愛！又一童年回憶復活 小精靈PAC-MAN聯手Kipling獻上超萌包款

2020-01-08 17:54

用吃的頂級保養太奢華！雪花秀Ｘ文華東方推聯名下午茶

2020-01-08 17:51

這隻老鼠很有個性！MOSCHINO新年膠囊系列限量上市

2020-01-08 17:46
看更多

熱門文章

未來10年小年夜都放假 行政院：若政黨輪替也不受影響

2020-01-09 10:32

日本福袋內容物大勝台灣？ 網友揭關鍵因素

2020-01-09 11:14

生育數再下降 今年新生兒估跌破17萬人

2020-01-09 00:09

每日星座運勢／金牛獨特眼光財運好 求職機會良好

2020-01-09 00:00

蘇花改通車新景點 台泥DAKA園區開幕

2020-01-09 12:23

春節至少休7天！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

2020-01-09 15:45

年後吹漲風？春水堂珍奶漲價逾一成

2020-01-09 12:07

彭啟明：周六晚間轉濕涼 預計下波冷空氣在下周四

2020-01-09 07:55

漲價了！ 肯德基宣布單點、套餐價格調整3~10元

2020-01-09 16:30

武漢肺炎是新型冠狀病毒 疾管署：估計人傳人能力弱

2020-01-09 11:08

春節放7天只是基本款 這一年可以爽放10天假

2020-01-09 15:10

初一搶福袋！全聯祭388萬瑪莎拉蒂 家樂福刮50型UHD電視

2020-01-08 22:01

買薯條倒出一看竟比硬幣小 客怒喊：蟻人開的店嗎

2020-01-08 17:22

【我見我思】王如斯／最後的留一手

2020-01-09 06:00

不到20年出現3種可傳染人類新冠狀病毒 專家憂心

2020-01-09 11:49

因應遠航停飛 金門開「投票專船」往返金門台中

2020-01-08 21:48

告別小時候的回憶！老字號美妝「美華泰」關4家分店　今年不再展店

2020-01-09 11:35

肯德基1月10日起要漲價啦！產品平均調幅3.4%

2020-01-09 16:28

比口味更比顏值！7-11、全家便利商店、萊爾富「春節禮盒」澎湃又吸睛

2020-01-08 19:11

文策院院長胡晴舫獲書展大獎 作家：文化官不該與民爭

2020-01-09 09:05

暖心名店！海底撈、鼎泰豐、吳寶春讓員工回家過年

2020-01-09 16:35

火山若蠢動 氣象局將推預警制

2020-01-09 00:05

LV出雨靴了！穿起來腿變好長 想要白色Silhouette短靴

2020-01-09 15:31

【新專欄登場‧住在陰陽海邊】施岑宜／三十歲移居山城的決定

2020-01-09 06:00

暖冬打亂 鳳梨恐集中盛產

2020-01-09 00:28

因應春節連假 「台9線」與「台9戊線」互為替代道路

2020-01-09 12:27

雙北公車2月起沒上下車都刷卡 就沒轉乘優惠

2020-01-09 13:51

台中新光三越鼠年最好運福袋 總獎值300萬破紀錄

2020-01-08 22:31

花蓮近海凌晨規模4.4地震 最大震度3級

2020-01-09 03:47

2020年哪些生肖犯太歲？化解方法完整公開

2020-01-09 14:45

剛果男射殺受保護大猩猩 冷血包圍「戰利品」合照

2020-01-09 10:47

非洲豬瘟20萬罰單600多張 陸客逾半數

2020-01-08 19:33

我3例武漢肺炎疑似通報 實驗室結果皆非新型冠狀病毒

2020-01-09 15:28

全台限量2萬張！「統一肉燥麵迷你版icash2.0」1月15日開賣

2020-01-09 16:47

男童從武漢回台 發燒咳嗽被通報病毒檢驗中

2020-01-09 12:17

為了總統大選不出國！旅行社苦：業績下滑2成

2020-01-09 12:07

消基會：半數豆菜類農藥超量 最離譜甜豆14種農藥殘留

2020-01-09 14:25

文策院院長獲書展大獎 評審：不會管參選者薪水和頭銜

2020-01-09 10:48

投票日溫暖舒適 金、馬離島航班恐受雲霧影響

2020-01-09 07:42

蘇花改春節大考驗 預估大年初2到初4及收假前最塞

2020-01-09 09:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top