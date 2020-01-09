雷達表首創線上發表會 重新定義品牌推新願景

早在去年的耶誕節前夕，雷達表總部就向全球媒體發出「邀請函」，將在2020年1月9日的上午，透過官網舉辦記者會。圖／摘自Rado官網 分享 facebook

自從SWATCH集團退出鐘表展之後，旗下品牌就各自想辦法曝光新表款或舉辦活動。雷達表（Rado）就利用了無國界的網路，首創線上記者會的形式，闡述品牌今年的策略與願景，再加上預告新表款的誕生，與粉絲及媒體進行沒有距離的互動。

雷達表希望藉由「感受真我（Feel It!）」的口號，與世界各地的表迷建立聯繫並開展互動。圖／Rado提供 分享 facebook

約莫在去年耶誕節前夕，Rado的總部就向全球媒體發出「邀請函」，將在2020年1月9日的上午，透過官網舉辦記者會，預告品牌當年的計畫。這是過去品牌甚至是鐘表產業都罕見的做法，因為不少人會疑惑這將如何完成？事實上，在Rado線上記者會，所透露的新產品訊息並不多，相信這是考量僅有影像無法正確的傳遞新品訊息，而取捨的作法。由趨勢專家，說明今年即將掀起的流行浪潮，再如何運用到表款上；再由設計團隊總監說明Rado在2020年的挑戰與方向，以及未來表款的走向、全新行銷主題「感受真我（Feel It）」。

雷達表總裁在線上記者會則提到去年熱賣的庫克船長系列，也會推出延伸款來反映消費者需求。圖／Rado提供 分享 facebook

從一同曝光的形象廣告來看，可以預見的是Rado今年依舊是想成為集團中的材質專家，所以招牌的高科技電漿陶瓷會繼續優化，同時會大量的運用綠色來製作出不同質感的腕表。值得一提的是Rado總裁MatthiasBreschan則提到去年熱賣的庫克船長系列，也會推出延伸款來反映消費者需求。這類線上記者會的實質意義在於展現Rado在數位上的投入，同時又能省下龐大的行銷預算，之後會不會有更多品牌跟進，取消實體的新品發表會，值得繼續觀察。