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全台限量2萬張！「統一肉燥麵迷你版icash2.0」1月15日開賣

2020-01-09 16:47聯合報 記者陳立儀／即時報導

每次悠遊卡、icash 2.0推出特殊款新造型，總是引爆一堆人搶購，愛金卡公司（icash2.0）這次把經典滋味的統一肉燥麵變身迷你版，帶有復古風味的泡麵設計超可愛，全台限量共2萬張，售價199元，7－ELEVEN門市、ibon mart統一超商線上購物中心、博客來於1月15日同步開賣，要搶可得動作快。

愛金卡公司取得統一麵獨家授權，將「統一麵肉燥風味」等比例縮小成icash2.0，除了設計超擬真之外，也顧及到觸覺和聽覺的感受，用手搓揉有麵體感，搖晃包裝還可有如一般泡麵的「刷刷聲」。7－ELEVEN在1月8日上午11點提前開放OPEN POINT會員用點數加價購，限量1千張在1分鐘內就被秒殺。

除了統一肉燥麵迷你版之外，1月15日起icash2.0還將推出白爛貓大餅臉、日本人氣經典動漫《夏目友人帳》三色丸子與來抓我呀等貓奴喜愛的款式；1月29日起還有火影忍者、航海王等粉絲必收款。

目前icash2.0已可在麥當勞、漢堡王、達美樂、三商巧福、胖老爹、鮮五丼、一芳水果茶、台灣第一味、布萊恩紅茶、台北市立動物園、新東陽、台亞加油站、鞋全家福、丁丁藥局等眾多通路使用，即日起新增雲林、嘉義客運；icash2.0全卡友至活動網頁完成登錄，2月29日前當月持icash2.0累積消費、乘車滿1,000元享星巴克好友分享券1張，每人每月最高送2張，限量60萬張送完為止。

「統一麵肉燥風味」等比例縮小的icash2.0，1月15日起於7－ELEVEN門...
「統一麵肉燥風味」等比例縮小的icash2.0，1月15日起於7－ELEVEN門市、ibon mart統一超商線上購物中心、博客來開賣。圖／愛金卡提供
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「統一麵肉燥風味」等比例縮小的icash2.0，1月15日起於7－ELEVEN門...
「統一麵肉燥風味」等比例縮小的icash2.0，1月15日起於7－ELEVEN門市、ibon mart統一超商線上購物中心、博客來開賣。圖／愛金卡提供
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「統一麵肉燥風味」等比例縮小的icash2.0復古又可愛，1月8日7－ELEVE...
「統一麵肉燥風味」等比例縮小的icash2.0復古又可愛，1月8日7－ELEVEN搶先開放OPEN POINT會員用點數加價購，限量1千張在1分鐘內就被秒殺。圖／愛金卡提供
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泡麵加油站

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