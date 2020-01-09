全台限量2萬張！「統一肉燥麵迷你版icash2.0」1月15日開賣

每次悠遊卡、icash 2.0推出特殊款新造型，總是引爆一堆人搶購，愛金卡公司（icash2.0）這次把經典滋味的統一肉燥麵變身迷你版，帶有復古風味的泡麵設計超可愛，全台限量共2萬張，售價199元，7－ELEVEN門市、ibon mart統一超商線上購物中心、博客來於1月15日同步開賣，要搶可得動作快。

愛金卡公司取得統一麵獨家授權，將「統一麵肉燥風味」等比例縮小成icash2.0，除了設計超擬真之外，也顧及到觸覺和聽覺的感受，用手搓揉有麵體感，搖晃包裝還可有如一般泡麵的「刷刷聲」。7－ELEVEN在1月8日上午11點提前開放OPEN POINT會員用點數加價購，限量1千張在1分鐘內就被秒殺。

除了統一肉燥麵迷你版之外，1月15日起icash2.0還將推出白爛貓大餅臉、日本人氣經典動漫《夏目友人帳》三色丸子與來抓我呀等貓奴喜愛的款式；1月29日起還有火影忍者、航海王等粉絲必收款。