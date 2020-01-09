暖心名店！海底撈、鼎泰豐、吳寶春讓員工回家過年

春節連假是餐飲業的大旺日，尤其除夕夜，除了價格上調，不少餐廳用餐還分梯次。但也有超暖心的業者選擇寧願少賺也要「放年假」，讓員工回家過年，吃頓熱騰騰的圍爐餐。

為了讓員工也能回家過年，鼎泰豐第四年除夕（1/24）與大年初一（1/25）全台門市暫停營業，海底撈火鍋及吳寶春麥方店，也在這兩天店休，暖心決策，獲得大好評。