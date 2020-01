運動時尚翻玩青花瓷、仙鶴 看楊冪、陳奕迅搶先演繹！

迎接農曆春節,運動品牌紛紛以東方元素為主題,推出新年相關系列單品,將國畫、瓷器、龍袍等傳統藝術靈感,結合中式傳統吉祥表徵如牡丹、錦鯉、仙鶴等主題圖騰和刺繡,並找來多位亞洲人氣明星一同演繹時尚!

adidas Originals歡慶春節,找來楊冪、Angelababy、陳奕迅與王嘉爾等人,分別穿上經典人氣鞋款SUPERSTAR、STREETBALL、CONTINENTAL 80、SAMBAROSE與NITE JOGGER,搭配全新系列服飾,拍攝濃濃中國風,宛如藝術畫報般的時尚大片。

像是楊冪腳踩SAMBAROSE漫步於青花瓷間,在天青色仙鶴跟海棠構成的空間中,雙穿外套背後的刺繡Logo以金邊勾勒墨藍圖案,打造視覺層次感; 陳奕迅身上的虎形刺繡則彰顯狂野性格,外套帽沿和衣側的三條線則與鞋款相呼應,彰顯吉祥瑞意。此外,亦推出充滿喜氣的大紅色單品,以大紅色底點綴品牌經典三葉草Logo,為農曆新年穿搭提供富饒年味的潮流選擇。