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運動時尚翻玩青花瓷、仙鶴 看楊冪、陳奕迅搶先演繹！

2020-01-09 16:17聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

迎接農曆春節，運動品牌紛紛以東方元素為主題，推出新年相關系列單品，將國畫、瓷器、龍袍等傳統藝術靈感，結合中式傳統吉祥表徵如牡丹、錦鯉、仙鶴等主題圖騰和刺繡，並找來多位亞洲人氣明星一同演繹時尚！

adidas Originals歡慶春節，找來楊冪、Angelababy、陳奕迅與王嘉爾等人，分別穿上經典人氣鞋款SUPERSTAR、STREETBALL、CONTINENTAL 80、SAMBAROSE與NITE JOGGER，搭配全新系列服飾，拍攝濃濃中國風，宛如藝術畫報般的時尚大片。

像是楊冪腳踩SAMBAROSE漫步於青花瓷間，在天青色仙鶴跟海棠構成的空間中，雙穿外套背後的刺繡Logo以金邊勾勒墨藍圖案，打造視覺層次感； 陳奕迅身上的虎形刺繡則彰顯狂野性格，外套帽沿和衣側的三條線則與鞋款相呼應，彰顯吉祥瑞意。此外，亦推出充滿喜氣的大紅色單品，以大紅色底點綴品牌經典三葉草Logo，為農曆新年穿搭提供富饒年味的潮流選擇。

UNDER ARMOUR則是推出NBA球星Stephen Curry新戰靴配色，「Curry 7」的新年配色跳脫既定的春節紅，以中國傳統藝術代表之一的水墨畫，於鞋領細膩臨摹綻放的牡丹花，畫龍點睛地綴飾尊貴的金色中底墊片，整體設計蘊含新春節慶的色彩。此外，後跟拉環上也有動物圖案，分別為獨角獸、蝴蝶、狼，用來代表著Stephen Curry 家裡三個孩子，象徵家人的支持陪伴。Curry 7新年配色「Chinese New Year」將於1月10日發售。

adidas Originals 邀請楊冪時尚現身全新CNY系列形象大片。圖／a...
adidas Originals 邀請楊冪時尚現身全新CNY系列形象大片。圖／adidas Origianls提供
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STREETBALL 女生鞋款，售價4,690元。圖／adidas Origia...
STREETBALL 女生鞋款，售價4,690元。圖／adidas Origianls提供
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「Curry 7」以中國傳統藝術代表之一的水墨畫，於鞋領細膩臨摹綻放的牡丹花，售...
「Curry 7」以中國傳統藝術代表之一的水墨畫，於鞋領細膩臨摹綻放的牡丹花，售價5,280元。圖／UNDER ARMOUR提供
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adidas Origianls男生連帽夾克，售價3,890元。圖／adidas...
adidas Origianls男生連帽夾克，售價3,890元。圖／adidas Origianls提供
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adidas Originals 邀請陳奕迅演繹全新CNY系列形象大片。圖／ad...
adidas Originals 邀請陳奕迅演繹全新CNY系列形象大片。圖／adidas Origianls提供
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UNDER ARMOUR推出NBA球星Stephen Curry新戰靴配色「Cu...
UNDER ARMOUR推出NBA球星Stephen Curry新戰靴配色「Curry 7」。圖／UNDER ARMOUR提供
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SAMBAROSE 女生鞋款，售價3,890元。圖／adidas Origian...
SAMBAROSE 女生鞋款，售價3,890元。圖／adidas Origianls提供
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