運動時尚翻玩青花瓷、仙鶴 看楊冪、陳奕迅搶先演繹！

迎接農曆春節，運動品牌紛紛以東方元素為主題，推出新年相關系列單品，將國畫、瓷器、龍袍等傳統藝術靈感，結合中式傳統吉祥表徵如牡丹、錦鯉、仙鶴等主題圖騰和刺繡，並找來多位亞洲人氣明星一同演繹時尚！

adidas Originals歡慶春節，找來楊冪、Angelababy、陳奕迅與王嘉爾等人，分別穿上經典人氣鞋款SUPERSTAR、STREETBALL、CONTINENTAL 80、SAMBAROSE與NITE JOGGER，搭配全新系列服飾，拍攝濃濃中國風，宛如藝術畫報般的時尚大片。

像是楊冪腳踩SAMBAROSE漫步於青花瓷間，在天青色仙鶴跟海棠構成的空間中，雙穿外套背後的刺繡Logo以金邊勾勒墨藍圖案，打造視覺層次感； 陳奕迅身上的虎形刺繡則彰顯狂野性格，外套帽沿和衣側的三條線則與鞋款相呼應，彰顯吉祥瑞意。此外，亦推出充滿喜氣的大紅色單品，以大紅色底點綴品牌經典三葉草Logo，為農曆新年穿搭提供富饒年味的潮流選擇。