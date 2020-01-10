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格蘭利威15年的前世與今生　獨獻台灣百分之百雪莉桶

2020-01-10 09:40撰文／ 賴偉峯Otto Lai (轉載自藏酒論壇)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在單一麥芽威士忌的核心產品中（往往是指10、12、15、18等年份），很少有酒廠能提供不同版本可以選擇。酒廠不夠大、歷史不夠久、創意不夠新、市場不夠強都是因素。

很高興在金鼠年到來的當下，格蘭利威推出了全新的15年百分之百雪莉桶產品，過去它們經典系列中15年過法國桶，獨特的「異國情趣感」在核心產品中甚受消費者喜愛。如今15年百分之百雪莉桶初入江湖，實力如何？賣相好不好？且讓我們一探究竟。

全新百分之百雪莉桶15年搶先體驗

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖片來源／藏酒論壇
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖片來源／藏酒論壇
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倒一杯在品飲杯中，可以清晰看見溫暖迷人的深琥珀酒液色澤。當面對著這一杯百分之百Oloroso 雪莉桶熟成的15年格蘭利威，還未品嘗就能嗅聞到這些隱約情報，想往著它走過15年歲月的巔峰熟成，披掛著令人喜出望外的嶄新重雪莉外貌，飽滿內蘊中則是揉合了格蘭利威本質上的多層次花果香，含蓄卻又豪放，堪稱內外兼修、完美平衡。不只有老酒般的豐富層次，更有壓抑不住青春元素，根本就是標準的「好酒」候選人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 格蘭利威百分之百雪莉桶15年發表會 圖...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 格蘭利威百分之百雪莉桶15年發表會 圖片來源／藏酒論壇
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趕緊拿起杯子來聞一聞，香氣上起初並沒有太熟悉的格蘭利威基調，反倒是馥郁甜美的香氣猛然撲鼻而來，基本上是葡萄乾、太妃糖、肉桂、杏仁堅果等味道，完美地揉合地成為水果蛋糕、烘烤餅乾的甜美香氣。聞香一直是我品飲威威士忌時最享受的一趴，建議大家多花點時間嗅聞這款酒，至少花三到五分鐘讓時間帶動它微妙的醒酒反應，能夠感受到更多香氣的變化。

初嚐入口，那股蘋果、花香的酒廠基調隱然而現，再嚐一口則可以複習到嗅聞香氣時的那些果乾、太妃糖、橘子果醬、蘋果派等香氣。如果喝大口一些，讓酒液在口腔中滾動著，則可以鮮明地感受到，清晰乾淨的Oloros雪莉的美妙，濃郁口感、熱情奔放，宛若赫雷茲的陽光般灑滿你的整個口腔鼻腔，然後經典的斯貝塞區純淨沈穩的基調，緩緩追隨出來，一層一層的豐富質感，讓你忍不住想再來一口。

不過，別急著再喝，讓我們有點耐心來感受那餘韻，一般來說來15年威士忌的餘韻，不至於太短但也不會太綿長。當你的口鼻與胸腔，正感受著它細緻柔順且均衡的尾韻時，一些令人陶醉的辛香料、咖啡、巧克力、木質調性的味道湧了上來，比起一般的15年陳年單麥，這是一款內裝華麗許多、內涵深刻許多的酒款。至於你是否會喜歡它，就留待你親自體驗！最後，我來揭曉售價，格蘭利威15年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，鑑賞價NTD$ 1,680元/700ml。

文末「雞婆」補充一下，讓我同場加映地提供「格蘭利威鼠年新春禮盒的通路採購情報」：想買15年「前身」法國桶新年禮盒的朋友，可在菸專、家樂福、大潤發、愛買找到。想買18年利威寶貝的新年禮盒，也請前往菸專。最後，想買13年百分之百雪莉桶新年禮盒的朋友，可在家樂福、7-11、全家、菸專尋獲。至於要買封藏15年100% Oloroso雪莉桶風味，請到全省菸專。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 格蘭利威15年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 格蘭利威15年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，鑑賞價NTD$ 1,680元/700ml 圖片來源／藏酒論壇
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全詳文：http://www.tw-tw.com.tw/TopicDetail.aspx?articleID=278

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