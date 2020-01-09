LV出雨靴了！穿起來腿變好長 想要白色Silhouette短靴

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）不斷向機能性、潮流感靠攏，推出兼具休閒、實用與優雅的單品，讓都會女性在生活穿搭中有更專精多樣的選擇，近期上市了全新的「Rain」系列，陰雨天也能穿出時髦、機能兼具的俐落感。

以橡膠材質設計的「Rain」系列鞋款，延伸自品牌既有的標誌鞋履，加上女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere鍾愛的未來感，呈現新潮流風格，用以展現當代女性講究生活每時每刻都享受的穿搭樂趣。