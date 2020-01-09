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LV出雨靴了！穿起來腿變好長 想要白色Silhouette短靴

2020-01-09 15:31聯合報 記者楊詩涵／即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）不斷向機能性、潮流感靠攏，推出兼具休閒、實用與優雅的單品，讓都會女性在生活穿搭中有更專精多樣的選擇，近期上市了全新的「Rain」系列，陰雨天也能穿出時髦、機能兼具的俐落感。

以橡膠材質設計的「Rain」系列鞋款，延伸自品牌既有的標誌鞋履，加上女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere鍾愛的未來感，呈現新潮流風格，用以展現當代女性講究生活每時每刻都享受的穿搭樂趣。

於1月上市的Rain系列，一如其名為雨中漫步的浪漫打造而成，設計靈感源於Nicolas Ghesquiere開發的經典鞋款，Silhouette短靴的識別設計在於和Monogram的花朵形狀相呼應的立體花卉輪廓鞋跟，鞋後領也以Monogram帆布作為細節點綴；熱賣多季的LV Archlight則是將大型鞋底的休閒運動鞋轉變為雨鞋；另一款則是帥氣Rhapsody短靴，源於騎士身上的保護帶、腳踝處的馬蹄型釦環，都是辨識細節。以單色顏料發揮，Rain系列防水橡膠鞋以霧面或亮面呈現單一色彩，以黑、白、軍綠色和粉紅色為主，便於搭配各式服裝，各款雨鞋也具有修飾設計，顯出漂亮的腿部線條比例。

軍綠色LV Archlight sneaker boots超帥氣。圖／LV提供
軍綠色LV Archlight sneaker boots超帥氣。圖／LV提供
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Silhouette短靴有白色款俏麗甜美又搶眼。圖／LV提供
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Rain系列Rhapsody ankle boots展現華麗的氣場。圖／LV提供
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Silhouette短靴有Monogram的立體花卉柱狀鞋跟。圖／LV提供
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Rain系列Silhouette軍綠色短靴，售價29,500元。圖／LV提供
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軍綠色LV Archlight sneaker boots。圖／LV提供
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Rain系列Rhapsody白色踝靴。圖／LV提供
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Rain系列Rhapsody ankle boots展現華麗的氣場。圖／LV提供
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黑色款LV Archlight sneaker boots。圖／LV提供
黑色款LV Archlight sneaker boots。圖／LV提供
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黑色款LV Archlight sneaker boots為基本款。圖／LV提供
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Rain系列Silhouette黑色短靴，售價29,500元。圖／LV提供
Rain系列Silhouette黑色短靴，售價29,500元。圖／LV提供
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以Monogram的立體花卉柱狀鞋跟為特色的Silhouette短靴有粉紅色款。...
以Monogram的立體花卉柱狀鞋跟為特色的Silhouette短靴有粉紅色款。圖／LV提供
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Silhouette短靴有Monogram的立體花卉柱狀鞋跟。圖／LV提供
Silhouette短靴有Monogram的立體花卉柱狀鞋跟。圖／LV提供
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Silhouette短靴有白色款俏麗甜美又搶眼。圖／LV提供
Silhouette短靴有白色款俏麗甜美又搶眼。圖／LV提供
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黑色款LV Archlight sneaker boots。圖／LV提供
黑色款LV Archlight sneaker boots。圖／LV提供
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Rain系列Rhapsody黑色踝靴，售價29,500元。圖／LV提供
Rain系列Rhapsody黑色踝靴，售價29,500元。圖／LV提供
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Rain系列Silhouette粉紅色短靴，售價29,500元。圖／LV提供
Rain系列Silhouette粉紅色短靴，售價29,500元。圖／LV提供
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Rain系列LV Archlight軍綠色sneaker boots，售價31,...
Rain系列LV Archlight軍綠色sneaker boots，售價31,300元。圖／LV提供
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Rain系列Silhouette白色短靴，售價29,500元。圖／LV提供
Rain系列Silhouette白色短靴，售價29,500元。圖／LV提供
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LV流感

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