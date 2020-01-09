LV出雨靴了！穿起來腿變好長 想要白色Silhouette短靴
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）不斷向機能性、潮流感靠攏，推出兼具休閒、實用與優雅的單品，讓都會女性在生活穿搭中有更專精多樣的選擇，近期上市了全新的「Rain」系列，陰雨天也能穿出時髦、機能兼具的俐落感。
以橡膠材質設計的「Rain」系列鞋款，延伸自品牌既有的標誌鞋履，加上女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere鍾愛的未來感，呈現新潮流風格，用以展現當代女性講究生活每時每刻都享受的穿搭樂趣。
於1月上市的Rain系列，一如其名為雨中漫步的浪漫打造而成，設計靈感源於Nicolas Ghesquiere開發的經典鞋款，Silhouette短靴的識別設計在於和Monogram的花朵形狀相呼應的立體花卉輪廓鞋跟，鞋後領也以Monogram帆布作為細節點綴；熱賣多季的LV Archlight則是將大型鞋底的休閒運動鞋轉變為雨鞋；另一款則是帥氣Rhapsody短靴，源於騎士身上的保護帶、腳踝處的馬蹄型釦環，都是辨識細節。以單色顏料發揮，Rain系列防水橡膠鞋以霧面或亮面呈現單一色彩，以黑、白、軍綠色和粉紅色為主，便於搭配各式服裝，各款雨鞋也具有修飾設計，顯出漂亮的腿部線條比例。
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