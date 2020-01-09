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秋冬換穿潮靴 大膽撞色設計還有鼠年紀念款

2020-01-09 14:32聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

PAMPA LITE OVERLAB標籤潮靴，售價2,480元。圖／PALLAD...
PAMPA LITE OVERLAB標籤潮靴，售價2,480元。圖／PALLADIUM提供
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時序入冬，正是軍靴穿搭的好季節，近來許多品牌皆推出新品，揮別以往秋冬給人感覺沉穩低調的配色，改以大膽繽紛的撞色設計，搶攻街頭視覺焦點，同時也迎接鼠年到來，推出新年紀念款搶市。

法國軍靴品牌PALLADIUM 新年推出「OVERLAB標籤潮靴」，以品牌經典的PAMPA軍靴及近期大勢的PALLAKIX鞋型為原型，除了鞋跟醒目的「DARE THE UNKNOWN」車縫布章及PALLADIUM鞋提標語織帶，鞋身縫製了品牌發源地─法國里昂座標布標，鞋帶上搭配可拆式OVERLAB-TIE橡膠標籤，變換隨心所欲。全系列推出法國限定配色─經典藍、自由白與熾熱紅，另有潮流愛好者必備的軍綠配色，呼應以軍靴起家的品牌DNA。

向來以運動鞋為主的UNDER ARMOUR，秋冬打造全新靴款「Valsetz Cordura」休閒靴，類軍用靴款的新穎外型，搭配紅、黃色以及百搭的黑色等；鞋面的皮革設計增添質感韻味，且鞋底搭載UA獨家的Micro G輕盈發泡材料，為鞋底帶來絕佳的避震與支撐功能。

至於英倫靴牌Dr. Martens，其所屬的通路品牌SHOEX日前進駐遠百信義A13，迎接新年，品牌也推出兩款限定版，包含混用兩種皮革，搭配金色鞋眼孔及紅色車縫線的1460靴款，還有為亞洲市場特別推出Adrian Snaffle樂福鞋。兩種鞋款皆充滿有節慶含意的紅色元素，並且都以鼠年圖騰的鞋墊為此紀念款畫龍點睛，並以特別訂製的紅色鞋盒作為包裝，讓限定款更具有蒐藏價值。

UA結合戶外風格打造的全新靴款「Valsetz Cordura」休閒靴。圖／UN...
UA結合戶外風格打造的全新靴款「Valsetz Cordura」休閒靴。圖／UNDER ARMOUR提供
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PAMPA LITE OVERLAB標籤潮靴，售價2,480元。圖／PALLAD...
PAMPA LITE OVERLAB標籤潮靴，售價2,480元。圖／PALLADIUM提供
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PAMPA LITE OVERLAB標籤潮靴，售價2,480元。圖／PALLAD...
PAMPA LITE OVERLAB標籤潮靴，售價2,480元。圖／PALLADIUM提供
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UA Valsetz Cordura休閒靴搭配紅、黃色以及百搭的黑色等不敗色系。...
UA Valsetz Cordura休閒靴搭配紅、黃色以及百搭的黑色等不敗色系。圖／UNDER ARMOUR提供
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英倫靴牌Dr. Martens推出兩款新年限定版鞋靴。圖／Dr. Martens...
英倫靴牌Dr. Martens推出兩款新年限定版鞋靴。圖／Dr. Martens提供
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PALLAKIX OVERLAB標籤潮靴，售價2,480元。圖／PALLADIU...
PALLAKIX OVERLAB標籤潮靴，售價2,480元。圖／PALLADIUM提供
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