秋冬換穿潮靴 大膽撞色設計還有鼠年紀念款

PAMPA LITE OVERLAB標籤潮靴，售價2,480元。圖／PALLADIUM提供 分享 facebook 時序入冬，正是軍靴穿搭的好季節，近來許多品牌皆推出新品，揮別以往秋冬給人感覺沉穩低調的配色，改以大膽繽紛的撞色設計，搶攻街頭視覺焦點，同時也迎接鼠年到來，推出新年紀念款搶市。

法國軍靴品牌PALLADIUM 新年推出「OVERLAB標籤潮靴」，以品牌經典的PAMPA軍靴及近期大勢的PALLAKIX鞋型為原型，除了鞋跟醒目的「DARE THE UNKNOWN」車縫布章及PALLADIUM鞋提標語織帶，鞋身縫製了品牌發源地─法國里昂座標布標，鞋帶上搭配可拆式OVERLAB-TIE橡膠標籤，變換隨心所欲。全系列推出法國限定配色─經典藍、自由白與熾熱紅，另有潮流愛好者必備的軍綠配色，呼應以軍靴起家的品牌DNA。

向來以運動鞋為主的UNDER ARMOUR，秋冬打造全新靴款「Valsetz Cordura」休閒靴，類軍用靴款的新穎外型，搭配紅、黃色以及百搭的黑色等；鞋面的皮革設計增添質感韻味，且鞋底搭載UA獨家的Micro G輕盈發泡材料，為鞋底帶來絕佳的避震與支撐功能。