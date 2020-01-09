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許魏洲拎FENDI全新Peekaboo男款 女生看了也會想買吧

2020-01-09 13:52聯合報 記者楊詩涵／即時報導

在2020春夏男裝秀上，FENDI以明確的田園風光作為優雅閒逸男裝的主題，許魏洲當時拎的Peekaboo全新包款，於近期上市，精緻奢華的細節、悠閒輕鬆的輪廓，帥氣自信的都會女性也很適合。

像是展現了異想花園的春夏男裝，將人與自然的對話藉田園場景表現，許魏洲詮釋的FENDI Peekaboo男性包款形象廣告也在郊野風光中拍攝，展現奢華詩意的型男樣貌。在這支涉足荒野的影片中，許魏洲與他的Peekaboo包展開旅程，從FENDI的伸展台走進一片綠意盎然，包款的洗鍊都會與自然風情帶來對比視覺。

許魏洲手中的Peekaboo包款前片，採用全手工切割方式，由打孔皮片和貂皮嵌花工藝製成，充分展現出FENDI的工藝與務求奢華的表現，看似簡約實則優雅華麗，鏤空的設計擷取日光灑落樹葉的景致，在展現技術之中也契合當季森林系男子的主題。許魏洲於2019年5月31日手持Peekaboo包款在FENDI上海大秀擔任開秀模特兒，後續也在春夏男裝伸展台上走秀，目前為品牌大中華區Peekaboo系列代言人。

█許魏洲FENDI Botanical Wonder官方影片：

https://www.youtube.com/watch?v=Blh0QqXDgqs

許魏洲參與走秀的FENDI 2020春夏男裝秀有著異想花園的情境。圖／FENDI...
許魏洲參與走秀的FENDI 2020春夏男裝秀有著異想花園的情境。圖／FENDI提供
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FENDI全新Peekaboo男款，價格店洽。
FENDI全新Peekaboo男款，價格店洽。
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FENDI釋出許魏洲演繹Peekaboo全新包款的影片。圖／FENDI提供
FENDI釋出許魏洲演繹Peekaboo全新包款的影片。圖／FENDI提供
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許魏洲在2020春夏男裝秀上手拎Peekaboo全新包款。圖／FENDI提供
許魏洲在2020春夏男裝秀上手拎Peekaboo全新包款。圖／FENDI提供
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Peekaboo包款前片採用全手工切割方式製成。圖／FENDI提供
Peekaboo包款前片採用全手工切割方式製成。圖／FENDI提供
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