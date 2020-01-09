許魏洲拎FENDI全新Peekaboo男款 女生看了也會想買吧

在2020春夏男裝秀上，FENDI以明確的田園風光作為優雅閒逸男裝的主題，許魏洲當時拎的Peekaboo全新包款，於近期上市，精緻奢華的細節、悠閒輕鬆的輪廓，帥氣自信的都會女性也很適合。

像是展現了異想花園的春夏男裝，將人與自然的對話藉田園場景表現，許魏洲詮釋的FENDI Peekaboo男性包款形象廣告也在郊野風光中拍攝，展現奢華詩意的型男樣貌。在這支涉足荒野的影片中，許魏洲與他的Peekaboo包展開旅程，從FENDI的伸展台走進一片綠意盎然，包款的洗鍊都會與自然風情帶來對比視覺。

許魏洲手中的Peekaboo包款前片，採用全手工切割方式，由打孔皮片和貂皮嵌花工藝製成，充分展現出FENDI的工藝與務求奢華的表現，看似簡約實則優雅華麗，鏤空的設計擷取日光灑落樹葉的景致，在展現技術之中也契合當季森林系男子的主題。許魏洲於2019年5月31日手持Peekaboo包款在FENDI上海大秀擔任開秀模特兒，後續也在春夏男裝伸展台上走秀，目前為品牌大中華區Peekaboo系列代言人。

█許魏洲FENDI Botanical Wonder官方影片：