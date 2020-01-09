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鼠年限定！媚比琳「米奇雕刻唇膏、霓光米奇氣墊粉餅」超吸睛　巴黎萊雅換限量包裝

2020-01-09 12:47聯合報 記者陳立儀／即時報導

鼠年就是要有米奇加持！MAYBELLINE媚比琳與迪士尼攜手跨界合作，推出迪士尼限定彩妝系列，超炫霓虹電光的紅色米奇臉部輪廓包裝超搶眼，其中還包括米奇雕刻唇膏；巴黎萊雅積雪草修護奇蹟露、積雪草晶透青春露也換上鼠年限定的米奇、米妮限量版包裝，禮盒更附送只送不賣的迪士尼限量收納化妝包。

MAYBELLINE媚比琳迪士尼限定彩妝系列將3大明星商品換上米奇主題新裝，其中經典熱銷的極綻色唇膏系列迪士尼限定版除了外盒上有霓光米奇之外，唇膏體更雕刻出米奇臉部輪廓，讓米奇控每次用唇膏的時候都心花開，共推出3款為亞洲打造的專屬色調，「＃105歡樂米奇」為顯白的大勢赤茶暖橘色，「＃106嘻笑米奇」是各種髮色膚色都能輕鬆駕馭的經典辣椒紅，「＃233貪玩米奇」是番茄西柚紅，是新年跑趴、拜年都適合的選色。

MAYBELLINE媚比琳水凝BB無瑕輕感氣墊迪士尼限定版的外殼以漆黑底色搭配霓光米奇臉部輪廓，質感再升級，拿在手上化妝、補妝保證吸睛；超激細抗暈眼線液抗手震版黑色也推出迪士尼限定版，換上紅黑雙色、電光霓虹米奇圖騰的超潮包裝。

巴黎萊雅積雪草修護奇蹟露、積雪草晶透青春露推出迪士尼限量版包裝，戴上法式貝雷帽的米奇、米妮相當可愛，搭配巴黎鐵塔、可頌、手寫童趣字體的法文做點綴，禮盒附贈的防水材質迪士尼限量收納化妝包不僅實用，更值得收藏。

MAYBELLINE媚比琳極綻色唇膏迪士尼限定版「＃233 貪玩米奇」，售價39...
MAYBELLINE媚比琳極綻色唇膏迪士尼限定版「＃233 貪玩米奇」，售價390元。圖／媚比琳提供
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MAYBELLINE媚比琳極綻色唇膏迪士尼限定版「＃106 嘻笑米奇」，售價39...
MAYBELLINE媚比琳極綻色唇膏迪士尼限定版「＃106 嘻笑米奇」，售價390元。圖／媚比琳提供
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MAYBELLINE媚比琳極綻色唇膏迪士尼限定版「＃105 歡樂米奇」，售價39...
MAYBELLINE媚比琳極綻色唇膏迪士尼限定版「＃105 歡樂米奇」，售價390元。圖／媚比琳提供
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MAYBELLINE媚比琳極綻色唇膏迪士尼限定版，首創米奇雕刻唇膏體＋吸睛霓光米...
MAYBELLINE媚比琳極綻色唇膏迪士尼限定版，首創米奇雕刻唇膏體＋吸睛霓光米奇外包裝。圖／媚比琳提供
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MAYBELLINE媚比琳水凝BB無瑕輕感氣墊升級版－迪士尼限定版，售價780元...
MAYBELLINE媚比琳水凝BB無瑕輕感氣墊升級版－迪士尼限定版，售價780元，共兩色。圖／媚比琳提供
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MAYBELLINE媚比琳極綻色唇膏迪士尼限定版，首創米奇雕刻唇膏體＋吸睛霓光米...
MAYBELLINE媚比琳極綻色唇膏迪士尼限定版，首創米奇雕刻唇膏體＋吸睛霓光米奇外包裝。圖／媚比琳提供
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巴黎萊雅積雪草修護奇蹟露、積雪草晶透青春露換上米奇、米妮限量版包裝，禮盒更附送只...
巴黎萊雅積雪草修護奇蹟露、積雪草晶透青春露換上米奇、米妮限量版包裝，禮盒更附送只送不賣的迪士尼限量收納化妝包。圖／巴黎萊雅提供
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MAYBELLINE媚比琳與迪士尼攜手跨界合作，推出迪士尼限定彩妝系列。圖／媚比...
MAYBELLINE媚比琳與迪士尼攜手跨界合作，推出迪士尼限定彩妝系列。圖／媚比琳提供
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MAYBELLINE媚比琳超激細抗暈眼線液抗手震版黑色－迪士尼限定版，售價399...
MAYBELLINE媚比琳超激細抗暈眼線液抗手震版黑色－迪士尼限定版，售價399元。圖／媚比琳提供
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巴黎萊雅積雪草晶透青春露迪士尼限量版，130ml售價790元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅積雪草晶透青春露迪士尼限量版，130ml售價790元。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅積雪草修護奇蹟露迪士尼限量版，130ml售價790元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅積雪草修護奇蹟露迪士尼限量版，130ml售價790元。圖／巴黎萊雅提供
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迪士尼巴黎萊雅

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