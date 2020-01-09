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一月壽星照過來 誕生石「石榴石」古董珠寶美型示範

2020-01-09 12:44聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

孔雀造型的珠寶作品，在尾部運用上沙弗來石，展現出孔雀羽毛的靈動。以圖╱翻攝自佳士...
孔雀造型的珠寶作品，在尾部運用上沙弗來石，展現出孔雀羽毛的靈動。以圖╱翻攝自佳士得珠寶Instagram帳號
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珠寶的世界裡，不同寶石各有不同光澤。而一件珠寶的成形，則仰賴貴金屬和寶石的鑲嵌組合，最後讓珠寶猶如交響樂團或一闕大型詩篇，從線條、金工、細節處展現璀璨魅力。雖然提到石榴總讓你想到紅色的石榴石，但其實石榴石也是一月份的誕生石，並擁有豐潤多變色彩！

佳士得珠寶的官方Instagram帳號便於前日貼出一系列美麗的古董石榴石珠寶，這些珠寶並非以寶石的碩大取勝，但反透過顏色的豐富變化，為珠寶的調色盤帶來更多可能。這些古董珠寶分別出自有珠寶詩人之稱的Jean Schlumberger、美國老字號珠寶商Verdura與Theodore B. Starr，並呈現出金魚、孔雀、海星或墜鍊。由於石榴石同時具備紅、橙、黃、綠、藍...粉紅及透明等色彩上的多樣性，加上不若傳統寶石的貴重高價，如此說來，正是形塑一件高級珠寶最襯職的「綠葉型」寶石。

事實上，這些珠寶上使用的「沙弗來石（Tsavorite）」正是石榴石家族中最為嬌貴的一員，而石榴石同時也是一月份的誕生石，其名Garnet正是從拉丁文的Granatum一字演變而來，意思是形狀「像種子一般」；相傳配戴石榴石的珠寶將帶來幸福、療癒、再生的能力。喜歡綠色系寶石？下次看到石榴石，且盡情欣賞「她」變幻莫測的色彩與光澤吧！

綠色的沙弗來石也屬於石榴石家族一員。圖╱翻攝自佳士得珠寶Instagram帳號
綠色的沙弗來石也屬於石榴石家族一員。圖╱翻攝自佳士得珠寶Instagram帳號
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如何呈現金魚鱗片的閃耀光澤？透過石榴石的美麗澄澈、恰如其分。圖╱翻攝自佳士得珠寶...
如何呈現金魚鱗片的閃耀光澤？透過石榴石的美麗澄澈、恰如其分。圖╱翻攝自佳士得珠寶Instagram帳號
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