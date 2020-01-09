曾幫看秀來賓種樹 開雲集團捐100萬澳幣協助火災修復

澳洲大火延燒多月，看著社群媒體上流傳的眾多動物葬生火窟、無助逃生照片，相信許多人的心裡都感到非常焦急與痛心。之前曾捐助巴黎聖母院重建的時尚精品龍頭之一的開雲集團近日就宣布，將集結旗下眾多品牌籌備共100萬元澳幣（約2065萬1,580元台幣）協助澳洲。

包括Gucci、Bottega Veneta、Balenciaga、Saint Laurent、Alexander McQueen、Brioni、Boucheron、Pomellato、Dodo、Qeelin、Ulysse Nardin和Girard-Perregaux幾個開雲集團旗下品牌將共同拿出立即捐款100萬澳幣，把這筆錢提供給集團可持續發展專家，規劃、選擇適合的澳洲當地組織來運用。除此之外這些品牌未來預計也還有其他相關的措施與行動，幫助澳洲從自然災害中復原。