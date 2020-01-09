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曾幫看秀來賓種樹 開雲集團捐100萬澳幣協助火災修復

2020-01-09 12:29聯合報 記者吳曉涵／專題即時報導

澳洲大火延燒多月，看著社群媒體上流傳的眾多動物葬生火窟、無助逃生照片，相信許多人的心裡都感到非常焦急與痛心。之前曾捐助巴黎聖母院重建的時尚精品龍頭之一的開雲集團近日就宣布，將集結旗下眾多品牌籌備共100萬元澳幣（約2065萬1,580元台幣）協助澳洲。

包括Gucci、Bottega Veneta、Balenciaga、Saint Laurent、Alexander McQueen、Brioni、Boucheron、Pomellato、Dodo、Qeelin、Ulysse Nardin和Girard-Perregaux幾個開雲集團旗下品牌將共同拿出立即捐款100萬澳幣，把這筆錢提供給集團可持續發展專家，規劃、選擇適合的澳洲當地組織來運用。除此之外這些品牌未來預計也還有其他相關的措施與行動，幫助澳洲從自然災害中復原。

事實上，作為全球第二大污染產業，也許正是出於補償心態，時尚精品近年來在永續發展議題上也有相當程度的投入，以開雲旗下金雞母Gucci為例，可持續性發展已經是品牌宗旨，2019年九月在米蘭發表的2020春夏時裝秀，就以運營及供應鏈已完全實現的「碳中和」為主軸，不只使用全球森林驗證系統之驗證FSC紙張製成邀請卡，更採用低能源消耗的LED燈作為秀場的裝飾，並規劃種下兩千棵樹，以中和每一位出席時裝秀的賓客交通運輸、飲食、住宿等造成的二氧化碳排放量。而另一大龍頭LVMH集團的Dior，同樣也推出過#PlantingForTheFuture樹木計畫。

可持續性發展已經是Gucci品牌宗旨，圖為品牌創意總監Alessandro Mi...
可持續性發展已經是Gucci品牌宗旨，圖為品牌創意總監Alessandro Michele、女星Lou Doillon與CEO Marco Bizzarri一同出席綠毯時尚大獎。圖／Gucci提供
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Gucci 2020春夏時裝秀實施「碳中和」計畫，為參與賓客種樹，並使用低能源消...
Gucci 2020春夏時裝秀實施「碳中和」計畫，為參與賓客種樹，並使用低能源消耗的LED燈作為秀場的裝飾，以全球森林驗證系統之驗證FSC紙張製成邀請卡。圖／Gucci提供
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澳洲品牌

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