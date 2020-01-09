把骨董珍珠、紅珊瑚戴上身！日本輕珠寶agete飄海洋風

agete2020春夏系列，以海洋為主題。圖／agete提供 分享 facebook 海洋，是孕育生命的起源，也造就了不少美麗的元素，日本輕珠寶品牌agete在2020春天，以「海洋」為主題，推出充滿古典、摩登風格的作品，洋溢著生命力與藝術感，包括紅珊瑚、紅玉髓、珍珠等，成為主角，更讓飾品成為點綴穿搭的重要配件。

agete向來能透過寶石、線條與設計，細膩呈現出主題之美，此次以海洋為主題，四大系列中，都能看到在線條與設計中看見細節。

骨董珍珠系列是春季重點，充滿古典感的骨董珍珠，看得出歲月堆疊的痕跡，也因為每顆珍珠皆有其時間含義，顆顆均有不同，無論是項鍊、戒指上，珍珠低調地散發光輝，凸顯出女性的溫柔美感。

彩色寶石系列最為迷人，包括紅珊瑚、祖母綠、葡萄石、白色珊瑚與淡藍鑽石，交織出神秘海洋上的波光瀲灩，紅珊瑚是一大亮點，有打磨成為戒指，溫潤的暗紅色，成為身上最亮眼的配件，或是紅珊瑚的圓形，串成項鍊，更為迷人。

耳周珠寶系列最能看出agete的設計功力，以海洋生物中的姿態之美，各種柔美彎曲線條，搭配寶石呈現，隨著走路擺盪生姿。