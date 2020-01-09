今晚來去開「房間」？首間結合情趣商品的餐酒館開幕

嗨，今晚要不要來開房間？你敢這樣對朋友、同事、剛認識的酒咖，甚至爸媽說嗎？現在，可以正大光明這麼說。全台第一家結合情趣商品的餐酒館「房間餐酒The Room Bistro」正式在台北東區開幕。號稱「房間將為你開啟通往解放的大門」，提供融合五感情趣、釋放自我的場域。

這也是門內與門外的「兩個世界」。「房間餐酒The Room Bistro」以「房間」為名，在「房間」的各個角落，充斥著「在房裡」才會看見的情趣用品，對於這些平時比較少接觸認識，具有十足設計感的情趣商品，在「房間」都得以一探究竟。像是裝有情趣商品的性感袋，可一邊享受美食，一邊在床上將情趣商品當道具自拍分享，探索情趣商品也可以是好友之間的話題。

「房間」的菜單除了菜和酒，還有情趣商品不違和的出現在滷味菜單、調酒菜單旁，貼心附上QR code，可隨時掃描上網購買「房間」裡的情趣商品，包括12個國家的品牌，超過600種線上商品供選購。菜色則走異國料理風，台式滷味的滷汁裡融入異國香料，有15國不同風味的醬料可搭配；另有45款來自世界各國的精釀啤酒，並提供近30款以啤酒為基調結合新鮮水果的創意調酒，以及８款「房間」特製啤酒，每款搭配讓人充滿遐想的話語。

房間餐酒The Room Bistro

地址：台北市敦化南路一段160巷56號

電話：02 2773-1665

時間：5:00PM - 1:00AM (周五、周六營業至凌晨2:00)