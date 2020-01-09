BOSS、BERLUTI教你新年穿搭 紅金配色應景又可潮！

為慶祝春節的來臨，BOSS推出全新農曆新年男裝系列，為經典風格加添濃厚的節慶氣息。圖／BOSS提供 分享 facebook 雖然過年穿新衣已非必要，但多數人都還是會希望可以在未來祈得好運，所以讓男裝品牌也特地為了華人的新年到來，特意打造帶有節慶感的服飾或配件，即便不是為了新春期間穿著，當作派對時的造型單品也未嘗不可。

德國時尚品牌BOSS就在在黑色的基調上加入亮紅及金色，推出包括長版大衣、西裝、針織衫、T恤及棒球外套等單品。這系列具休閒設計，像是修身的黑色棒球外套選用PrimaLoft面料，側邊以暗紅營造拼色效果，襯裡特別添加象徵新年的鮮艷紅色，並以金色拉鍊點綴。長袖T恤以霧金及紅線交織出刺繡花紋圖案，另一款針織上衣在束腰及袖口位置也綴上金色飾邊，突顯節日氣氛。BOSS招牌的俐落剪裁西裝及長版大衣同樣用上紅色襯裡，承載傳統節日的濃厚喜氣。配件部分更有酒紅色的厚底皮革運動鞋點綴亮黃線條，讓整體造型更具節日韻味。