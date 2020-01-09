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BOSS、BERLUTI教你新年穿搭 紅金配色應景又可潮！

2020-01-09 11:17聯合報 記者曾智緯／即時報導

為慶祝春節的來臨，BOSS推出全新農曆新年男裝系列，為經典風格加添濃厚的節慶氣息...
為慶祝春節的來臨，BOSS推出全新農曆新年男裝系列，為經典風格加添濃厚的節慶氣息。圖／BOSS提供
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雖然過年穿新衣已非必要，但多數人都還是會希望可以在未來祈得好運，所以讓男裝品牌也特地為了華人的新年到來，特意打造帶有節慶感的服飾或配件，即便不是為了新春期間穿著，當作派對時的造型單品也未嘗不可。

德國時尚品牌BOSS就在在黑色的基調上加入亮紅及金色，推出包括長版大衣、西裝、針織衫、T恤及棒球外套等單品。這系列具休閒設計，像是修身的黑色棒球外套選用PrimaLoft面料，側邊以暗紅營造拼色效果，襯裡特別添加象徵新年的鮮艷紅色，並以金色拉鍊點綴。長袖T恤以霧金及紅線交織出刺繡花紋圖案，另一款針織上衣在束腰及袖口位置也綴上金色飾邊，突顯節日氣氛。BOSS招牌的俐落剪裁西裝及長版大衣同樣用上紅色襯裡，承載傳統節日的濃厚喜氣。配件部分更有酒紅色的厚底皮革運動鞋點綴亮黃線條，讓整體造型更具節日韻味。

另外，法國高級男裝品牌Berluti也以黑色為主體，推出點綴了金色的限定鞋款與配件，低調的呼應了華人新年氛圍。品牌以招牌的Alessandro系列皮鞋，運用Patina古法染色工藝將一抹金色暈染於黑色鞋身之上，創造出視覺焦點。而Berluti的另一個經典元素Scritto圖紋，也以金色方式呈現，運用於全新的Facade GM Scritto黑金拉鍊卡包上，這款介於錢包與手拿包之間的袋包，配備的D 可用來掛肩帶或個性飾品，實用性與時髦感兼具。

BOSS農曆新年系列西裝外套21,900元。圖／BOSS提供
BOSS農曆新年系列西裝外套21,900元。圖／BOSS提供
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Berluti Facade GM Scritto黑金拉鍊卡包25,300元。圖...
Berluti Facade GM Scritto黑金拉鍊卡包25,300元。圖／Berluti提供
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Berluti Alessandro黑金綁帶鞋75,000元。圖／Berluti...
Berluti Alessandro黑金綁帶鞋75,000元。圖／Berluti提供
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西裝春節

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