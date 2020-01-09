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日本福袋內容物大勝台灣？ 網友揭關鍵因素

2020-01-09 11:14聯合新聞網 綜合報導

日本大戶屋2020福袋。圖擷自rocketnews24
日本大戶屋2020福袋。圖擷自rocketnews24
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許多商店每到春節假期或特定節日時都會促銷福袋，宣稱福袋裡的商品總金額超過福袋售價，甚至還有機會抽大獎，但對於某些消費者而言，因為不知道福袋內的商品為何，害怕抽到不實用的東西，會選擇不購買。一位網友上網發文，表示台灣的福袋都是廠商拿來清庫存的手段，買的人都有虧的感覺，因此好奇日本的福袋究竟與台灣有何不同，對此許多網友紛紛回應，並點出兩者差異的「關鍵因素」。

原PO在「批踢踢八卦板」發文，表示台灣的福袋常常被人揶揄成垃圾袋，因為福袋的用意原則上就是給廠商清庫存用的，就算消費者沒有買貴，內容物總價超出福袋售價，但裡面的東西幾乎都不是自己想要的，他說「其實裡面塞的東西大概80%以上是你不想要的，所以買的人幾乎都有一種虧了的感覺。」原PO也提到台灣福袋風氣從日本傳過來，因此他好奇日本的福袋跟台灣比起來究竟有什麼不一樣，並說「日本福袋贏台灣福袋多少」。

對此，許多網友紛紛回應，「日本賣垃圾包會傷商譽，台灣不會」、「台灣就愛抄國外然後有自己的玩法」、「不覺得日本會佛到哪裡」、「日本有些也很雷，哪有大家說的那麼好」、「日本福袋對當地人來說也是一堆用不到的」。

但有網友也直接點出日本福袋特別之處，「日本有一些半公開福袋，像公開外套款式，其他衣服才是隨機，那只要外套你覺得划算，買下去就覺得福」、「日本有些福袋還弄app讓你現場找人轉讓」、「現在日本很多福袋還直接告訴你內容物」、「日本福袋不是全部好貨，而是日本的獎品機率會公開」、「會公佈福袋內容跟機率，就已經大勝了」。

福袋春節

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