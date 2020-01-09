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OMEGA傳奇機芯精鋼腕表曝光 原汁原味復刻鐘表專家也勸敗

2020-01-09 10:38聯合報 記者曾智緯／即時報導

藉由分解圖可以了解全新超霸登月表，所使用的321計時機芯的複雜與精密程度。圖／O...
藉由分解圖可以了解全新超霸登月表，所使用的321計時機芯的複雜與精密程度。圖／OMEGA提供
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才剛開年，歐米茄（OMEGA）就為表迷帶來令人振奮的消息，彷彿像是為了3月集團表展熱身，格外引人注目。因為，OMEGA延續去年熱賣的人氣，曝光了搭載傳奇321計時機芯的不鏽鋼材質超霸登月表，頓時所有的媒體都在討論這一只原汁原味復刻的表款。

為什麼這一只超霸登月表會如此的受到矚目？在一年前，OMEGA便宣布要重啟傳奇且於1968年停產的321計時機芯製程，這在當時也成為表迷熱議的話題之一。因為這枚機芯除了是四〇、五〇年代時擁有最精密結構設計之外，更曾被運用於登月計畫中，並被太空人懷特（Ed White）戴著進行首次美國太空漫步的包括超霸ST 105.003腕表及第一款在月球實際被配戴的超霸ST 105.012表款，具有製表歷程上的重要性。所以OMEGA在打算重新復刻這枚機芯時，便以稍加改良的第二代為基礎，達到近100％程度的復原，難度不亞於創作出一只全新的機芯。

歐米茄超霸登月表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈白色琺瑯刻度，約45萬9,3...
歐米茄超霸登月表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈白色琺瑯刻度，約45萬9,300元。圖／OMEGA提供
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所以，被復刻的321機芯就在太空船阿波羅11號登月50周年之際，以鉑金材質表殼的超霸登月表重新回到世人面前，彰顯了OMEGA在宇宙探索時不可或缺的地位。而這只搭載傳奇機芯的超霸登月表，成，設計靈感源實際在月球上配戴的第4代超霸表，有著彎曲表耳，以及黑色陶瓷表圈搭配白色琺瑯刻度，被玩家們視為該年必收藏的表款之一。然而，OMEGA為了呼應近年鐘表市場所掀起的不鏽鋼熱潮，也順勢在今年推出這一只全新的超霸登月表，則是以太空人懷特當年配戴的表款為復刻藍本，比起2019年的鉑金版又更具歷史意義，加上價格相比低了不少，連表評家曾士昕也忍不住勸敗。

新版的321機芯，夾板採18K Sedna™金PVD塗層、搭載寶璣雙層游絲。圖／...
新版的321機芯，夾板採18K Sedna™金PVD塗層、搭載寶璣雙層游絲。圖／OMEGA提供
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