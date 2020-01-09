歌后艾怡良「ME time」 一瓶植物精華油從臉抹到小腿

深耕台灣市場10多年的克蘭詩SKIN SPA美妍中心旗艦館大安店近日新開幕，受邀擔任開幕嘉賓的金曲歌后艾怡良大方分享，她除了定期走進美妍中心進行SPA外，她建議每一位愛自己的女生，都需要自我療癒的時光，同時艾怡良也首次公開她個人「ME time」私房保養哲學。

自2008年踏入歌壇以來，艾怡良便以小麥色肌膚、深邃的五官，搭配極具爆發力的歌聲，在華語歌壇中獨樹一格，在獲得了演唱及詞曲創作的多項殊榮之後，金曲歌后艾怡良又是如何保持自己的初心，以及源源不絕的創作能量？

艾怡良說，自己是個追求完美而且從不服輸的個性．因為這樣好強的個性，讓她在進入演藝圈後給自己極大壓力，過多的執著讓她變得不快樂，也曾經懷疑。

艾怡良表示，「我後來發現，前進的腳步太匆忙，我只記得把我自己的聲音唱給所有人聽，卻忘了傾聽自己內在的聲音」。

艾怡良並坦言，以前她被嫌棄過膚色太深，建議去打美白針或是使用美白產品，但她笑說自己天生膚色就是比較深，所以使用後她當然也沒有變白，後來她發現，自己著迷上「油保養」，她非常喜歡植物萃取的精華油，因為各種香味、各種功效，都來自於大自然的力量。

艾怡良說，自己每天都要花上一段時間，安排自己獨處的「ME time」，自己選擇自己調配，將植物精華油運用植萃芳療方式，將自己仔仔細細從頭到腳都呵護保養一番，雖然自己不是專業芳療師，但是這個過程不僅是保養，更是帶給她無比的快樂，當身心都放鬆了，肌膚狀態自然就會充滿光澤。

同時，艾怡良也首次公開自己的保養小秘訣。艾怡良說，腿一定要是亮的，因此她會從大腿中間一直到小腿骨塗上精華油，閃耀光澤而且顯瘦。而除了腿要亮，艾怡良說，臉當然也一定要是亮的，她會每天依照心情和膚況，把挑選出的植物精華油加入臉部乳液中，隔天起床後的皮膚就會特別好。此外，每次演出後艾怡良也一定要按摩，因為穿著高跟鞋長時間演出後，她都用植物精華油按摩放鬆腿部肌肉。