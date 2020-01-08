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初一搶福袋！全聯祭388萬瑪莎拉蒂 家樂福刮50型UHD電視

2020-01-08 22:01聯合報 記者何雅玲／即時報導

農曆春節即將到來，各大通路陸續公布新春福袋好康內容，其中，超市量販賣場今年有業者祭出388萬元的瑪莎拉蒂MASERATI名車，以及日本北海道雙人來回機票、萬元提貨券等，邀消費者大年初一來試手氣。

全聯初一福袋大獎再創話題，繼前年祭出360萬元的9999純金黃金福利熊，去年抽市值332萬元Porsche保時捷Macan S藍色款，今年準備的是市價388萬元的「MASERATI」，同時，還有特別獎與發財獎，分別是10組價值9000元的熱氣球體驗券（含熱氣球自由飛2名/組），以及限量160名的8888福利點（對中福利卡號末三碼，市值888元），全部獎項多達171個。

至於福袋的價格，今年一樣推出兩種，除了全台限量10萬袋、售價200元的「新春福袋」外，還有限量一萬個、售價1200元的「超級福箱」 （萬國通路COLOR FLYING 20吋登機箱，獨家全聯紅、藍顏色各5000個）。兩款皆內含價值超過900元的食品、用品及文創品，其中「新春福袋」內含1組抽獎序號，而「超級福箱」則內含6組抽獎序號，得獎機會一口氣增加6倍，更有機會抽到夢幻好禮「MASERATI」。特別的是，「新春福袋」設計成福利熊鼠年特別造型，袋體配合鼠年更改為藍色，且全聯未來12年每年都還會推出一款生肖造型福利熊限量福袋，總共12隻，期望可開啟年系列蒐藏風潮。

全聯表示，去年春節檔期整體業績超過百億，以年節禮盒成長最為顯著，今年也推出近6000項商品促銷。同時，全聯行動支付PX Pay也將在1月17日推出送紅包的新功能，會員可直接轉贈禮金給親朋好友。PX Go！全聯線上購也提供超過20款的禮盒選購，可分批取貨轉贈親友，同時「PX Go！全聯線上購」也同享限時6天黃金年貨日（1/11～12、1/18～19、1/22～23）超值優惠，用「PX Pay」儲值金支付消費滿1000元送1000福利點（等於100元，單日單卡贈送上限10000點，線上線下同步）。

家樂福新春福袋將在初一於量販及便利購門市開賣，每店限量100個，每個售價198元，造型是環保後背包，袋內有多項商品及friday影音上萬部影劇10天/360天免費體驗卡。買福袋同時可獲一張刮刮卡，獎項包括5個價值23000元的三星50型UHD電視、2個價值18000元的台北日本北海道雙人來回機票以及2萬、1萬、2000至500元不等的量販提貨券。

全聯今年推出兩款價格不同的福袋，分別是全台限量10萬袋「新春福袋」及限量一萬個「...
全聯今年推出兩款價格不同的福袋，分別是全台限量10萬袋「新春福袋」及限量一萬個「超級福箱」。圖／全聯提供
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全聯新春福袋除了頭獎市價388萬元的「MASERATI」外，還有特別獎與發財獎，...
全聯新春福袋除了頭獎市價388萬元的「MASERATI」外，還有特別獎與發財獎，分別為10組價值9000元的熱氣球體驗券及限量160名的8888福利點。圖／全聯提供
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