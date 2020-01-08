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17000顆粉紅膠囊為肌膚減壓 迪奧微導魚子膠囊神救援

2020-01-08 20:57聯合報 記者劉小川／台北即時報導

現代女性，每天周旋在工作、生活與家庭之間，睡眠不足與工作忙碌，讓整個人看起來都好疲憊，狂擦保養品卻不一定有效，該如何快速保養也能拯救疲憊的臉部肌膚呢？DIOR迪奧精萃再生系列，2020年正式推出「迪奧精萃再生微導魚子膠囊」，每瓶蘊含17,000顆玫瑰魚子膠囊，被稱為縮時減壓維他命，能迅速被肌膚吸收，釋放肌膚壓力，再現美麗緊緻的光采。

迪奧研究發現，現代女人的肌膚，被疲憊壓垮，能夠提升臉部防護力的Omega3、6、9及神經醯胺等關鍵因子大量流失，讓人看起來越來越累。

為了拯救疲憊肌，迪奧從迪奧先生的諾曼地故居中，發現在海邊懸崖綻放的「岡維拉玫瑰」，從中萃取出22種肌膚需要的微營養素，與乳油木果油相互結合，運用超導膠囊科技，製作成粉色的「玫瑰魚子膠囊」，混合玫瑰水凝露，打造出全新的迪奧精萃再生微導魚子膠囊。

實際擦上迪奧精萃再生微導魚子膠囊，發現水凝露中有一顆顆的微小玫瑰魚子膠囊，抹上後瞬間就能與皮膚融合，水感豐潤在表層形成保護膜，8小時內都能釋放營養素，解決暗沈、細紋、缺水等肌膚問題。

針對肌膚當下不同的狀況，迪奧精萃再生微導魚子膠囊也可以有三種用法，包括每天縮時減壓使用、或是急救當安瓶，甚至上妝前的急救保濕，也能看出效果。

1.縮時減壓保養：可選在換季、或是肌膚狀況特別疲憊時，每天早晚在正常保養程序後各用2勺，連續使用一個月，解決肌膚疲倦問題。

2.修護安瓶面膜：準備要出席重要場合時，每周2～3次，把微導魚子膠囊當成安瓶面膜，睡前敷在全臉，連續使用特別有感。

3.上妝前的急救：在化妝之前，如果皮膚過於缺水，只要厚敷5分鐘，就能感受肌膚的保水度提升，讓妝容更服貼。

DIOR迪奧精萃再生微導魚子膠囊，每罐75ml中，含有17,000顆玫瑰魚子膠囊...
DIOR迪奧精萃再生微導魚子膠囊，每罐75ml中，含有17,000顆玫瑰魚子膠囊。圖／迪奧提供
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DIOR迪奧精萃再生微導魚子膠囊／75ml／13,000元。圖／迪奧提供
DIOR迪奧精萃再生微導魚子膠囊／75ml／13,000元。圖／迪奧提供
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DIOR迪奧精萃再生微導魚子膠囊，每罐75ml中，含有17,000顆玫瑰魚子膠囊...
DIOR迪奧精萃再生微導魚子膠囊，每罐75ml中，含有17,000顆玫瑰魚子膠囊。圖／迪奧提供
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DIOR迪奧精萃再生微導魚子膠囊／75ml／13,000元。圖／迪奧提供
DIOR迪奧精萃再生微導魚子膠囊／75ml／13,000元。圖／迪奧提供
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迪奧從「岡維拉玫瑰」中，萃取出肌膚所需要的微營養素。圖／迪奧提供
迪奧從「岡維拉玫瑰」中，萃取出肌膚所需要的微營養素。圖／迪奧提供
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DIOR迪奧精萃再生微導魚子膠囊／75ml／13,000元。圖／迪奧提供
DIOR迪奧精萃再生微導魚子膠囊／75ml／13,000元。圖／迪奧提供
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DIOR迪奧精萃再生微導魚子膠囊，每罐75ml中，含有17,000顆玫瑰魚子膠囊...
DIOR迪奧精萃再生微導魚子膠囊，每罐75ml中，含有17,000顆玫瑰魚子膠囊。圖／迪奧提供
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