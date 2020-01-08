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魔幻星空下入眠！台中國家歌劇院「夜宿活動」再次登場

2020-01-08 19:13聯合報 記者陳睿中／即時報導

想要在滿天星座的魔幻夜空下入眠嗎？去年年底首度推出「夜宿體驗」活動的「台中國家歌劇院」，近期於官方臉書公布活動當日一系列照片，可見到民眾欣賞劇場彩排，參與小遊戲等平常難以體驗的內容，甚至可在巨型曲面牆面構成的星空夜景下入眠，引起不少粉絲關注。台中國家歌劇院也證實，今年將再次推出夜宿體驗活動，目前已在討論規劃當中。

由名建築師伊東豊雄所設計的台中國家歌劇院，有著極特殊的造型，傳達出洞窟、樹屋的設計概念。自2014年開幕啟用至今，不只是台中建築、文藝的指標，也成為許多民眾假日休閒的好去處；豐富的藝文活動，更為民眾帶來多元的人文感官體驗。

在2019年12月27日至28日期間，台中國家歌劇院曾以先招先贏的方式，限量開放50名民眾參與「歌劇院夜未眠」的夜宿活動。當時幸運的參加者，可以參觀優人神鼓的綵排活動、職員辦公室、排練室、佈景修補室等一般參觀者難以見到的劇院工作內容，現場還有示範製作佈景用的雷射切割機，以及安排趣味的小活動供民眾互動，並提供熱濃湯作為宵夜。最後，民眾更可以在代表性的曲面牆面下，看著「魔幻曲牆光影秀」入眠，十分浪漫。

根據台中國家歌劇院表示，在去年的「歌劇院夜未眠」成功舉行之後，今年會再度舉行相關的夜宿體驗活動，內容也會較去年略有不同。目前活動行程、舉辦時間、開放報名時段等內容，都仍在規劃當中，屆時會再正式對外公佈。

透過夜宿活動，民眾可以親眼看見不同面貌的歌劇院。圖／取自臺中國家歌劇院（Nati...
透過夜宿活動，民眾可以親眼看見不同面貌的歌劇院。圖／取自臺中國家歌劇院（National Taichung Theater）粉絲頁
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夜宿活動中，還安排一系列小遊戲供參與者互動。圖／取自臺中國家歌劇院（Nation...
夜宿活動中，還安排一系列小遊戲供參與者互動。圖／取自臺中國家歌劇院（National Taichung Theater）粉絲頁
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台中國家歌劇院「歌劇院夜未眠」的夜宿活動，可讓民眾看著星座光影秀入眠。圖／取自臺...
台中國家歌劇院「歌劇院夜未眠」的夜宿活動，可讓民眾看著星座光影秀入眠。圖／取自臺中國家歌劇院（National Taichung Theater）粉絲頁
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