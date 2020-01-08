魔幻星空下入眠！台中國家歌劇院「夜宿活動」再次登場

想要在滿天星座的魔幻夜空下入眠嗎？去年年底首度推出「夜宿體驗」活動的「台中國家歌劇院」，近期於官方臉書公布活動當日一系列照片，可見到民眾欣賞劇場彩排，參與小遊戲等平常難以體驗的內容，甚至可在巨型曲面牆面構成的星空夜景下入眠，引起不少粉絲關注。台中國家歌劇院也證實，今年將再次推出夜宿體驗活動，目前已在討論規劃當中。

由名建築師伊東豊雄所設計的台中國家歌劇院，有著極特殊的造型，傳達出洞窟、樹屋的設計概念。自2014年開幕啟用至今，不只是台中建築、文藝的指標，也成為許多民眾假日休閒的好去處；豐富的藝文活動，更為民眾帶來多元的人文感官體驗。

在2019年12月27日至28日期間，台中國家歌劇院曾以先招先贏的方式，限量開放50名民眾參與「歌劇院夜未眠」的夜宿活動。當時幸運的參加者，可以參觀優人神鼓的綵排活動、職員辦公室、排練室、佈景修補室等一般參觀者難以見到的劇院工作內容，現場還有示範製作佈景用的雷射切割機，以及安排趣味的小活動供民眾互動，並提供熱濃湯作為宵夜。最後，民眾更可以在代表性的曲面牆面下，看著「魔幻曲牆光影秀」入眠，十分浪漫。