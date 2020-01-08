比口味更比顏值！7-11、全家便利商店、萊爾富「春節禮盒」澎湃又吸睛

農曆春節拜年不能提著兩串蕉，大街小巷都有的便利商店就是採買伴手禮的好所在，今年超商端出的春節禮盒相當澎湃，除了有名店好滋味，卡通肖像或造型特殊的禮盒也不少。7－ELEVEN整合門市、預購、線上購物中心共推出超過460款春節禮盒，門市「春節禮盒大賞」網羅超過160款，其中一半以上新品為7－ELEVEN獨家限定販售；全家便利商店即日起至2月11日推出近150項春節禮盒與伴手禮，全台台鐵、高鐵店還有限定夯品可買。

根據7－ELEVEN觀察，許多人喜愛挑選蛋捲、餅乾禮盒做為拜年伴手禮，尤其500元以下、包裝創意有趣、卡通肖像的「高顏值」禮盒更是搶購首選；如果是連假返鄉探親，適合長輩的精補類禮盒則較受歡迎。全家便利商店銷售數據也發現，餅乾、蛋捲等零食類禮盒最暢銷，銷售占比超過6成，其中又以200～400元接受度最高，卡通肖像、補品、名店禮盒最受消費者青睞。

7－ELEVEN即日起至1月14日推出「春節禮盒大賞」，主打10大蛋捲名店、8大人氣肖像禮盒，可享早鳥優惠2件9折，其他禮盒2件95折、3件9折優惠。7－ELEVEN預購擴大排隊名店及人氣肖像商品陣線，包括與當代藝術家洪易獨家創作限量瓷器的「禮坊新春數來寶瓷器禮盒」、空運來台的「紐西蘭櫻桃」及「日本特選青森蜜富士蘋果」等。7－ELEVEN線上購物中心ibon mart即日起至1月21日推出「金鼠送福活動」，全站消費滿1,200元送500元折價券、滿2,000元加碼送100元購物金，推出近300款精選年節禮盒，特別推薦東區知名甜品店「8%ice」新春限定錢鼠版的經典法式手工餅乾禮盒、日本原裝進口「Tivoli Tivon」萌野薄脆餅乾禮盒。

全家便利商店今年推出自有品牌FamilyMart Collection「鮮乳手作蛋捲禮盒」、「五福臨門堅果禮盒」，兩款皆獲雙潔淨標章，還有超萌的「蠟筆小新一級棒禮盒」、「POLI波力原味蛋捲手提禮盒」，以及外觀以「發」和「財」為主題的美心鋪鋪發酥餅禮盒、美心招招財糖酥禮盒，1月22日前可享指定商品任選2件9折的早鳥優惠，1月23日至2月11日指定商品任選2件95折、3件9折；2月11日前使用My FamiPay、Fami錢包支付禮盒，可享指定商品單件9折，1月29日前使用全家App預售商品購買指定禮盒並轉贈可獲得2,000點全家點數。

看準春節連假走春出遊的商機，全家便利商店於全台台鐵、高鐵等共37家門市推出各地限定名產，包括嘉義必買的伴手禮老楊方塊酥、福義軒福椒蘇打餅、金門必嘗的金門高坑牛肉乾等，另外於台鐵板橋車站店、台鐵北店、台中新高鐵店推出海邊走走蛋捲、金鴨鹹蛋黃炸魚片等人氣夯品。