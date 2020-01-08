專注會員、首推線上分期 新光三越卡利HIGH全面寵粉

新光三越首度推出行動支付線上分期功能，會員獨享春節卡利HIGH優惠。記者陳正興／攝影 分享 facebook

零售通路專注會員經營已成不可逆趨勢，把主要力量投放在消費頻率最高的會員身上，就是為了培養忠誠度，抓住主顧客的心。今年新光三越春節卡利HIGH聚焦「會員」、釋放獨享優惠，並在線上推出會員專屬價夯品，並領先百貨推出線上可分期與紅利折抵功能，現在使用skm pay線上線下都能分期、輕鬆購物。另外，今年初一福袋，新光三越同樣首度於App線上開賣，讓會員免排隊，用手機就能搶福袋。

新光三越2020一開始，就針對會員釋出全方面的「獨享回饋」。新光三越「金鼠卡利HIGH」將於1/9起至2/23聯手12大指定銀行推出單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子禮券；若以skm pay綁定8大指定銀行信用卡消費，任一單筆達3千元再加碼1%、最高享7%回饋。另外，今日起至1月12日活動首四日，聯名卡綁定skm pay刷8千再送300元電子禮券、卡友刷500就送100點會員點數等諸多回饋。

觀察消費者領了年終後，通常選購國際精品犒賞自己或添購3C家電，針對高單價商品，消費者也傾向可以分期付款。過去在百貨實體通路，主要大檔期購物滿額一向可享分期支付，加上電商購物也一向可以分期，現在新光三越把分期服務推進到線上，skm pay首度推出線上分期零利率，綁定聯名卡滿3千可分3期、其他信用卡滿5千可分6期。

此外，新光三越App推出「年終購物節」，近30款的3C、家電話題夯品推出會員專屬價，包括有52折的虎牌電子鍋、66折的TESCOM白金膠原蛋白吹風機，還有8折的iPhone XS＋AirPods搭配充電盒組合、dyson V10吸塵器等。