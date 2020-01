摩曼頓打造潮流選物店 百萬網紅「這群人」周邊首開賣

跨界雙強聯手的消費時代,戶外運動品牌與街頭潮牌的界線逐漸模糊,這趨勢不僅反映在商品設計上,也促成實體通路打造「運動+潮流」一站購足式的選貨店,運動用品連鎖通路摩曼頓日前在開設全台首家的「Momentum Select」,集合多個運動及街頭潮流品牌,甚至還開賣百萬YouTuber「這群人」周邊商品,這也是「這群人」首度進駐實體門市。

摩曼頓日前進駐遠百信義A13設櫃,以「Momentum Select」打造戶外運動潮流選貨店,品牌包含美國潮帽品牌New Era、海灘潮牌BILLABONG、戶外休閒裝備品牌CHUMS、瑞典襪子品牌Happy Socks,以及Timberland、HERSCHEL、TEVA、GREGORY等。

業者表示,客層鎖定20~35歲喜歡戶外活動、旅行運動的年輕族群,許多單品也只在Momentum Select獨賣,像是潮帽New Era、潮包GREGORY等,都有推出迎合時下流行的戶外「山系」穿搭單品。

另外,在年輕族群中深受喜愛的網紅「這群人」,周邊商品也首度進駐「Momentum Select」選品店,包含潮文青熱愛的帆布袋、特顯個性的展榮展瑞杯緣子、環保杯等。歡慶開幕,即日起至1月12日更推出單筆滿3,500元即贈學院風帆布包。