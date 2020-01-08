愛護水資源 ORIS貝加爾湖限量表 聚焦俄羅斯極美大湖

世界地球村不是假議題，氣候異常變化，加上澳洲大火持續延燒，讓未來已是當下、刻不容緩。瑞士腕表品牌ORIS豪利時搶在

Baselworld巴塞爾表展前曝光2020年新品，其中貝加爾湖限量潛水腕表是以Aquis日期表為基礎，鎖定俄羅斯西伯利亞的淡水湖「貝加爾湖（Lake Baikal）」，採全球限量1,999只。

俄羅斯西伯利亞的貝加爾湖位於中國與蒙古的北方，自古曾是蘇武牧羊的領域，以其人煙稀少、風景優美為特色。它除了是全世界極大的淡水湖泊之一，最深之處可達1,642公尺，因而成為西伯利亞最大的生物棲息地；而為了保護當地資源，俄羅斯隨在1999年通過了貝加爾法案，以保護湖泊生態。而這款貝加爾湖限量潛水腕表的銷售部分金額，將支援名為Point No.1的保育計畫，為環境保護盡份心力，預計將於2020年二月上市。