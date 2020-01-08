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伊朗竟回擊美軍基地！ 為何做出讓國際都看走眼的決定

愛護水資源 ORIS貝加爾湖限量表 聚焦俄羅斯極美大湖

2020-01-08 18:08聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

世界地球村不是假議題，氣候異常變化，加上澳洲大火持續延燒，讓未來已是當下、刻不容緩。瑞士腕表品牌ORIS豪利時搶在

Baselworld巴塞爾表展前曝光2020年新品，其中貝加爾湖限量潛水腕表是以Aquis日期表為基礎，鎖定俄羅斯西伯利亞的淡水湖「貝加爾湖（Lake Baikal）」，採全球限量1,999只。

俄羅斯西伯利亞的貝加爾湖位於中國與蒙古的北方，自古曾是蘇武牧羊的領域，以其人煙稀少、風景優美為特色。它除了是全世界極大的淡水湖泊之一，最深之處可達1,642公尺，因而成為西伯利亞最大的生物棲息地；而為了保護當地資源，俄羅斯隨在1999年通過了貝加爾法案，以保護湖泊生態。而這款貝加爾湖限量潛水腕表的銷售部分金額，將支援名為Point No.1的保育計畫，為環境保護盡份心力，預計將於2020年二月上市。

而除了貝加爾湖限量潛水腕表，另一只新款復古風格的指針式日期青銅腕表，則首次在表面也使用上青銅為物料，表面並經特殊處理、不會隨時間而氧化或有色澤上的質變。腕表的尺寸為40毫米，並採用自動上鍊機芯，具備中置的時鐘、分鐘、秒鐘顯示，而前緣具紅色缽形的指針則可指示日期。巧克力色的表面搭配青銅表殼與棕色麂鹿皮皮格表帶，濃郁的復古氣息，宛如帶人重返腕表問世的1938年。

因為會隨濕氣、空氣而變化，時間遂成為了青銅腕表最大的未知與驚喜。圖╱ORIS提供...
因為會隨濕氣、空氣而變化，時間遂成為了青銅腕表最大的未知與驚喜。圖╱ORIS提供。
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ORIS，貝加爾湖限量腕表，全球限量1,999只，約68,000元。圖╱ORIS...
ORIS，貝加爾湖限量腕表，全球限量1,999只，約68,000元。圖╱ORIS提供。
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漸層的藍色表面，重現貝加爾湖的夢幻色澤。圖╱ORIS提供。
漸層的藍色表面，重現貝加爾湖的夢幻色澤。圖╱ORIS提供。
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ORIS，指針式日期青銅腕表，以1938年發行的復古款式為靈感，並首次在表殼和表...
ORIS，指針式日期青銅腕表，以1938年發行的復古款式為靈感，並首次在表殼和表面都使用了青銅為物料。60,000元。圖╱ORIS提供。
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腕表俄羅斯淡水

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