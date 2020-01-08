林依晨也愛！又一童年回憶復活 小精靈PAC-MAN聯手Kipling獻上超萌包款

身為Kipling代言人的林依晨搶先背上PAC-MAN系列包款。圖／Kipling提供 分享 facebook

又要怒買一波了！比利時袋包品牌Kipling在今年首發的第一個聯名系列就是「PAC-MAN小精靈」系列包款，讓網友直呼「又一童年回憶復活了」。甫一曝光就造成了熱烈討論，身為品牌代言人的林依晨更是搶先背上，同樣愛不釋手。

Kipling ＆ PAC-MAN系列限量包款，備有百搭不敗的混麻深灰色尼龍款。圖／Kipling提供 分享 facebook

今年是PAC-MAN小精靈問世的40周年與Kipling所誕生的年份相近，因此促成了雙品牌的合作，推出限量系列包款。受到PAC-MAN經典像素風格啟發，分別打造了丈青色與深灰色的配色，包款設計上也加入雙品牌共通點，如豐富色彩，簡約設計。其中印製迷宮路線的丈青色款，更是直接勾起大家的回憶，品牌還把PAC-MAN和繽紛色彩的幽靈及水果道具印製在包身上，以經典復古畫風來設計。而招牌的猴子吊飾也變身為2D像素風格，並加上Level up字樣的織帶，有如電玩遊戲中隱藏版人物般悄悄出現在包包上，展現跨界聯名的創意。

Kipling ＆ PAC-MAN系列限量包款，備有印製迷宮路線的丈青色丹寧款。圖／Kipling提供 分享 facebook

不只如此，這系列包款的內裝也採用了PAC-MAN的經典鮮黃色圖案來點綴，共推出20款包型。提供旅行必備的20吋行李箱，上班上課皆適用的ART系列，以及可視不同場合使用的後背包，還有近年受到歡迎的隨身小包等等。此外，Kipling也推出多款搭配行李箱的專屬貼紙，藉由自己拼貼，打造獨一無二的行李箱，從此不再撞箱，堪稱是所有網友最想要的單品之一。

PAC-MAN限量系列手提側背包4,980元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列雙層收納後背包6,380元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列雙層收納小包2,380元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列隨身側背包2,480元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列收納側背包3,780元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列上方拉鍊後背包5,180元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列上方拉鍊後背包5,180元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列手提兩用側背包2,580元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列手提後背包4,580元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列造型吊飾580元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列側背小包2,580元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列手提側背包4,980元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列兩用側背包2,580元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列手提側背包5,780元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列造型小包1,780元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列潮流隨身腰包2,580元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列多層配件包1,980元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列雙層收納後背包6,380元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列20吋硬殼登機箱7,780元。圖／Kipling提供 分享 facebook

PAC-MAN限量系列後背包3,580元。圖／Kipling提供 分享 facebook