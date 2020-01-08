用吃的頂級保養太奢華！雪花秀Ｘ文華東方推聯名下午茶

想要由內到外散發迷人光采嗎？除了擦保養品外，還要懂得用吃的保養，韓國頂級保養品雪花秀，與文華東方酒店的青隅，1月11日至3月1日合作推出「頂級賦活」下午茶饗宴，把雪花秀保養品中的精華成分，包括人蔘、蓮子、百合，做成可口美味的下午茶點，讓貴婦們用吃的來開始保養。

全套雪花秀聯名下午茶中，包括「茉莉草本慕斯」、「雪梅巧克力泡芙」、「菊花柚香餅」、「紅蜜梨香小點」以及「滋養人蔘蜜桃慕斯」等精緻點心，滋養人蔘蜜桃慕斯以人蔘作為慕斯的基底，搭配蜜桃與香草香緹，品嘗最特別的保養秘方，由下而上的食用；菊花柚香餅以菊花白巧克力慕斯為主，搭配蠟梅巧克力，好看又好吃。

茉莉草本慕斯、紅蜜梨香小點，分別以茉莉綠茶慕斯、梨子慕斯為基底，讓人一吃就感受到滿滿幸福，全套下午茶中，還搭配有傳統英式司康與法式鹹派，以及5款鹹點，包含番茄酪梨沙拉、菠菜蛋沙拉襯開心果、養生黑豆沙拉、蘿蔔帝王蟹沙拉以及人蔘枸杞雞湯凍，讓貴婦們吃進去最吃進去最頂級的保養元素。

頂級下午茶每人1,350元起，還贈送滋陰生人蔘無齡美肌5件組，及回櫃獨享價值2,500元專屬服務與尊寵好禮。