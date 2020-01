徠卡相機宣布與主打全景攝影的品牌Insta360合作,推出世界首款模組化設計的可換鏡頭運動相機Insta360 ONE R,為運動攝影與360度全景攝影帶來更多創作可能。

最近滑雪季,加上近年戶外運動持續盛行,但運動相機市場似乎沒有太多創新的選擇,這次徠卡與Insta360合作,不僅用光學技術替全景攝影功能加持,更使用了獨特的可換相機模組化設計,讓消費者可依照需求添購有徠卡加持的頂配版Insta360 ONE R 1英寸版,配備5.3K 1英寸感光元件,大幅提升成像品質和動態範圍,並保有Insta360標誌性的動態穩定以及豐富的運動攝影功能。該5.3K廣角鏡頭還可立即切換為雙鏡頭設置,以同時捕捉360度全景中的動作,解鎖一系列全景創作新技術。或也可依照需求添購4K廣角鏡頭模組、全景鏡頭模組,並隨著不同的拍攝情境更換適合鏡頭使用。 徠卡相機與Insta360合作推出創新設計的多功能運動相機Insta360 ONE R。圖/徠卡相機提供 Insta360 ONE R頂配版套裝,建議售價20,999元。圖/摘自Insta360官網 Insta360 ONE R頂配版搭配1英寸感光元件和先進的防手震功能,圖/徠卡相機提供 Insta360 ONE R不僅可換鏡頭,方向還可以前後旋轉,用來自拍也沒問題。圖/摘自Insta360官網