搶東奧商機！亞瑟士大玩復刻東京 還有隈研吾設計跑鞋

2020東京奧運即將在今年夏天登場，這也是睽違50多年後，東京第二度主辦奧運，相準龐大商機，許多奧運紀念商品紛紛出籠，日本運動鞋品牌亞瑟士(ASICS)身為官方贊助，特別以1964東奧榮耀為靈感，發表RETRO TOKYO復刻東京全產品系列，此外，也攜手日本重量級建築設計師隈研吾(Kengo Kuma)聯手推出限量款跑鞋，一同迎接這光榮時刻。

作為2020 年東京奧運會主場館的設計師，建築師隈研吾的作品帶有濃厚的東方禪意，特別擅長以自然景觀融入建築，運用像是木材、竹子、泥磚或紙片看似薄弱的建材，打造出既美觀又耐震的建物，被稱作「負建築」的代表。

而這次與亞瑟士合作的「ASICS METARIDE AMU」跑鞋，是以發表不久的 METARIDE跑鞋為設計藍本，ASICS METARIDE AMU 中的AMU（編む），在日文中為「編織」的意思。鞋面設計構造取材自傳統日式竹編工藝，相互交錯的編帶狀材料形成別具風格的跑鞋外觀；介於鞋面與鞋底之間的緩衝層中底部位，則選用源自樹木的纖維素奈米纖維，是近年來頗受關注的新型高性能材料。

ASICS METARIDE AMU跑鞋全球限量2020雙，台灣限量販售36雙，將於2月7日起，在台北旗艦店及官網開賣。

至於RETRO TOKYO復刻東京系列，則橫跨慢跑、球類運動與運動休閒三大產品，包括GEL-NIMBUS 22、GEL-KAYANO 26等經典跑鞋皆推出紅白藍配色新款，且鞋舌片也改以復古皮革壓印Logo作為裝飾；潮流休閒服飾則有充滿古著和風風格的Ｔ恤、復刻80~90年代滑雪服的帽T，以及帶有復古刺繡細節的的橫須賀外套。