「東京大酒店」木村拓哉愛酒大缺貨 「這瓶」可比美

隨著木村拓哉所主演的「Grand Maison 東京」（譯名：東京大酒店，型男主廚三星夢，天才主廚餐廳）進入完結，劇中討論度最高的一支白酒「Gris de Koshu灰之甲州白酒」也隨之大斷貨，不僅日本缺貨，台灣也是一進貨就售罄，就連相關白酒熱度也拉升。據了解，此酒約台幣1050元，不僅因劇中木村拓哉也盛讚，確實性價比很高。

產自日本山梨縣的葛蕾絲酒莊（Grace Wine）的灰之甲州白酒，風味清新典雅。橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，摩當卡地位於北緯44~45度的法國波爾多，與日本山梨縣甲州市的北緯相近，卻擁有不一樣的氣候，但滋味不謀而合，爽口且非常適合搭餐，每瓶760元，同樣擁有高CP值。

山梨縣的甲州市為少雨大陸型氣候，且有全日本最長的日照時間，因此長出無懼黴菌的厚皮，厚皮使成熟慢，讓釀成的白酒帶有一點澀味；但大陸型氣候的溫差大，加長葡萄的成熟時間，釀出有別於山梨縣其他地區如勝沼町等不同風味與特色的葡萄酒，以柑橘類的果香為主，開瓶後檸檬的果香夾著白花和些微薄荷類的香氣。

而受到大西洋海流影響冷涼海洋型氣候的波爾多，不過海邊有一大片人造森林，能夠阻擋來自海洋的冷風，使得波爾多氣候溫和，不但適合種植紅葡萄，也能採收到保有足夠酸度的白葡萄，而摩當卡地醇釀白葡萄酒(Mouton cadet Blanc)，生動明亮的口感，帶著熟成金色稻麥的色澤，擁有桔子，白花和檸檬皮的特質，清爽中帶點精緻的酒體，開瓶後新鮮的香氣撲鼻，沒有辛辣感，整體沉浸於白蘇維翁葡萄的清脆中，令人回味不絕的是濃郁黃色水果風味，仍遵循波爾多本色，完美平衡酸度保持高雅細膩的特色，無論單飲或搭餐都是不可或缺的靈魂伴侶。袁德珮表示，「和日本甲州縣的葡萄酒不謀而合」。

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