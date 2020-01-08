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台劇女神曾莞婷穿夏姿‧陳透視裝 自誇「變身為仙女一樣的感覺」

2020-01-08 16:46聯合報 記者曾智緯／即時報導

曾莞婷身穿白色烏干紗結合蕾絲跟刺繡的上衣，搭配相同顏色材質與竹子圖案刺繡的開衩長...
曾莞婷身穿白色烏干紗結合蕾絲跟刺繡的上衣，搭配相同顏色材質與竹子圖案刺繡的開衩長裙，現身夏姿‧陳活動現場。記者潘俊宏／攝影
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時尚品牌夏姿‧陳（SHIATZY CHEN）在台舉辦春夏新品活動，找來有「台劇女神」封號的曾莞婷演繹以透視材質製成的白色上衣與長裙，充滿靈動的好氣質，讓她也忍不住的自誇「變身為仙女一樣的感覺」。

SHIATZY CHEN今年春夏系列作品，延續了品牌一貫的東方風情，設計總監陳彩霞以竹子為靈感，引用了其輪廓和紋理變化，加上在華人社會中所代表的文化意涵，創作出帶有俐落直線收腰剪裁的男、女服飾。曾莞婷就身穿了曾在巴黎時尚周曝光的白色烏干紗結合蕾絲跟刺繡的上衣，搭配相同顏色材質與竹子圖案刺繡的開衩長裙，現身活動現場，自帶仙氣，還自誇「變身為仙女」。

曾莞婷身穿白色烏干紗結合蕾絲跟刺繡的上衣，搭配相同顏色材質與竹子圖案刺繡的開衩長...
曾莞婷身穿白色烏干紗結合蕾絲跟刺繡的上衣，搭配相同顏色材質與竹子圖案刺繡的開衩長裙，現身夏姿‧陳活動現場。記者潘俊宏／攝影
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曾莞婷提到這身造型「看起來蠻傳統的，但又若隱若現的感覺，非常喜歡這樣剪裁」。但因為材質比較透明，曾莞婷也自招「有些不安全感，而且在走秀時連小可愛都沒有，只靠刺繡遮點」，讓她的確有些疑慮，想說「我還沒有要那麼突破」，所以最後加了一件露腰上衣當內搭。面對新年的計畫，曾莞婷也表示「會把重心轉回演藝事業上面」，因為去年的她都在忙於發展個人的保養品牌事業，粉絲都紛紛回應希望能再看到新的戲劇作品。所以曾莞婷也向大家預告，目前正在洽談，很快就會有新作品跟影迷們見面。

今年SHIATZY CHEN的春夏系列，中式元素仍是服裝結構的重點，包含了立領、中式連袖、刺孔細節都沒缺席，但品牌融入了更多源自街頭服飾的概念。結合透膚蕾絲、手工刺繡、異材質拼接，將中式的廓形使用西式的剪裁，打造東西相融的樣貌。而且過去SHIATZY CHEN常用玉飾當作鈕扣使用，為了要賦予新的風格，也以竹節外觀為啟發，改以金屬製成的釦飾。顏色上的使用除了必備的黑、白，大地色系也是本季重點，同時運用不同材質相同色彩的面料，拼接出有如竹子紋理的細節。另外與台灣品牌合作開發的帽子則是這季必備配件，帶有運動風格，更緊扣了潮流化的主軸。

曾在巴黎時尚周造成話題的帽飾造型，也是夏姿‧陳春夏系列的亮點之一。圖／SHIAT...
曾在巴黎時尚周造成話題的帽飾造型，也是夏姿‧陳春夏系列的亮點之一。圖／SHIATZY CHEN提供
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西方剪裁的服飾但有著中式裝飾元素，仍舊是夏姿‧陳春夏系列的概念之一。圖／SHIA...
西方剪裁的服飾但有著中式裝飾元素，仍舊是夏姿‧陳春夏系列的概念之一。圖／SHIATZY CHEN提供
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夏姿‧陳春夏系列以繁複的蕾絲拼貼，加上中式的刺繡圖騰，最後搭配羅馬式涼鞋，混搭出...
夏姿‧陳春夏系列以繁複的蕾絲拼貼，加上中式的刺繡圖騰，最後搭配羅馬式涼鞋，混搭出不同的文化風貌。圖／SHIATZY CHEN提供
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鮮綠色的針織上衣加上夏姿‧陳招牌刺繡點綴，搭配白色長褲凸顯了男裝斯文氣質。圖／S...
鮮綠色的針織上衣加上夏姿‧陳招牌刺繡點綴，搭配白色長褲凸顯了男裝斯文氣質。圖／SHIATZY CHEN提供
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輕鬆又帶點寫意的輪廓是夏姿‧陳春夏男裝的概念之一。圖／SHIATZY CHEN提...
輕鬆又帶點寫意的輪廓是夏姿‧陳春夏男裝的概念之一。圖／SHIATZY CHEN提供
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夏姿‧陳春夏男裝，也有著透視材質製成的服飾，加上帶有街頭風格的刺繡拼貼。圖／SH...
夏姿‧陳春夏男裝，也有著透視材質製成的服飾，加上帶有街頭風格的刺繡拼貼。圖／SHIATZY CHEN提供
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黑色的長裙分別以蕾絲和織帶等不同材質拼接，繁複的手工彰顯了夏姿‧陳春夏系列精神。...
黑色的長裙分別以蕾絲和織帶等不同材質拼接，繁複的手工彰顯了夏姿‧陳春夏系列精神。圖／SHIATZY CHEN提供
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夏姿‧陳與台灣品牌合作開發的帽子則是這季必備配件，帶有運動風格，更緊扣了潮流化的...
夏姿‧陳與台灣品牌合作開發的帽子則是這季必備配件，帶有運動風格，更緊扣了潮流化的主軸。圖／SHIATZY CHEN提供
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各色五分褲是夏姿‧陳春夏女裝系列的重點單品。圖／SHIATZY CHEN提供
各色五分褲是夏姿‧陳春夏女裝系列的重點單品。圖／SHIATZY CHEN提供
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本季也使用了PVC數位膠印結合機器刺繡呈現品牌獨家開版圖以及品牌標誌，簡約俐落呈...
本季也使用了PVC數位膠印結合機器刺繡呈現品牌獨家開版圖以及品牌標誌，簡約俐落呈現出年輕活潑的街頭潮流。圖／SHIATZY CHEN提供
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