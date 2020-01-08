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木村拓哉也傾倒！ 「東京大酒店」這支白酒 台灣有售

2020-01-08 16:30聯合報 記者羅建怡／即時報導

木村拓哉所主演的「Grand Maison 東京」（譯名：東京大酒店，型男主廚三星夢，天才主廚餐廳）掀起日劇追「星」熱，劇中細膩描繪米其林星級餐廳的頂高規格，當然，「餐酒搭配」也是美好餐飲的一環，劇中讓日本產的一支白葡萄酒知名度大躍升，這支讓男神也傾倒的「Gris de Koshu灰之甲州白酒」隨之大斷貨，據了解，台灣還買得到，每支台幣1050元，酒評推薦搭日料、海鮮、台菜都速配。

木村拓哉在這部電視劇飾演一名打破常規的法國料理主廚尾花夏樹，跌落人生谷底再起，最後在巴黎擁有一家屬於自己的餐廳，並摘下米其林三星。而電視劇的開拍場地，也是享有世界美食最高美譽、巴黎最難預約的知名三星餐廳「L Ambroisie」，這家餐廳連續二十多年維持三星榮耀，放眼全球也極其稀罕。

「對廚師來說，好的酒就是一入喉就能讓人立刻聯想到料理的酒。我想做一道配得上這支酒的前菜！」讓木村拓哉飾演的天才廚師尾花夏樹，一喝就讚嘆，甚至以酒當主角的「神級」白酒，雖沒有拍到了瓶身酒標，但不少熱心網友開始在中村杏飾演侍酒師的介紹中抽絲剝繭，「這是佐藤酒廠的『微風』，清爽的酸味加上一點甘甜的餘韻，讓人心情愉快，價格只有2,000日幣左右，性價比非常高。」在日本以「佐藤」為名的的葡萄酒廠確實存在，但酒款風格與劇中白酒並不相同。

細心網友發現，畫面中實地拍攝的位置，能清楚看到富士山，微紫帶粉色的葡萄正是日本國產品種「甲州」（Koshu）葡萄的特色，且從角色台詞得知「擁有日本最長日照時間、雨量偏少排水良好、使用堆高土層距地面60公分的高畝式栽培。」答案揭曉，正是日本山梨縣的葛蕾絲酒莊（Grace Wine），主要生產甲州葡萄酒。

此酒在台灣由捷孚貿易代理，不少網路商店也可購得，「Gris de Koshu灰之甲州白酒」是葛蕾絲酒莊的基本款甲州白酒，清新易飲，每瓶售價1,050元。業者表示，進貨幾乎都被掃光，酒莊的另一款Grace Koshu（茅之岳山甲州白酒）銷售速度也驚人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒米其林

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