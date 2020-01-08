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把TPE、886國碼都穿上身！迷彩猿人出沒九份 粉絲喊買

2020-01-08 15:39聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

農曆新年即將到來，街頭潮牌也紛紛推出「CNY」新年單品，身為日本街頭潮牌始祖之一的A Bathing Ape，日前也釋出「台灣限定」新品，把台北英文拼音縮寫及國碼融入經典設計，還特別到黃金山城九份取景，讓粉絲大呼「買起來！」。

90年代曾風靡街頭的「迷彩猿人」BAPE，登陸台灣市場13個年頭，選在農曆新年前，釋出的台灣獨家周年系列，便融入濃濃的台灣風味。品牌以旗下最經典的鯊魚連帽衫及T恤設計主體，除利用限定紫色迷彩外，更在細節上點綴了台北英文拼音縮寫的「TPE」及台灣國際碼「886」。

而演繹單品的外國模特兒，則是來到台灣知名景點「九份」取景，待配高掛的大紅燈籠，更增添年味；BAPE 13 周年紀念款將於 1 月 11 日在台北專門店販售。

而受到小賈斯汀、蕾哈娜等人喜愛的美國滑板街潮品牌THRASHER，今年同樣爭取到日本線THRASHER授權創作「CNY福祿壽」系列，以福祿壽為設計靈感，將傳統剪紙藝術融合品牌經典的火焰 Logo打造全新圖騰，並選擇酷黑與酒紅為主要色調，搭配符合亞洲人的版型與厚磅材質，推出各式單品。

至於美式工裝潮流品牌Dickies因應農曆鼠年到來，在亞洲推出「鼠我夠潮」限定系列，以紅、白、黑三色為主軸的上衣、外套與褲款，搭配可拆卸重新組合成專屬掛袋的設計巧思。全系列包含雙面穿外套、多款連帽上衣與慢跑褲。服裝上的紅色Logo小袋與帶子分別拆卸後，就可組合成一個獨立的胸前小物掛袋，也可吊在褲子腰部的小鐵圈上，成為過年時拿紅包的絕佳收納。

BAPE 13 周年紀念款融入許多台灣意象的經典設計。圖／摘自品牌IG
BAPE 13 周年紀念款融入許多台灣意象的經典設計。圖／摘自品牌IG
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Dickies男款四口袋拉鍊外套，售價5,980元。圖／Dickies提供
Dickies男款四口袋拉鍊外套，售價5,980元。圖／Dickies提供
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美國神級滑板品牌THRASHER推福祿壽亞洲限定系列。圖／THRASHER提供
美國神級滑板品牌THRASHER推福祿壽亞洲限定系列。圖／THRASHER提供
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BAPE 13 周年紀念款細節上點綴了台北英文拼音縮寫的「TPE」及台灣國際碼「...
BAPE 13 周年紀念款細節上點綴了台北英文拼音縮寫的「TPE」及台灣國際碼「886」。圖／摘自品牌IG
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BAPE 13 周年紀念款以旗下最經典的鯊魚連帽衫及T恤設計主體。圖／摘自品牌I...
BAPE 13 周年紀念款以旗下最經典的鯊魚連帽衫及T恤設計主體。圖／摘自品牌IG
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BAPE 13 周年紀念款選在黃金山城九份取景。圖／摘自品牌IG
BAPE 13 周年紀念款選在黃金山城九份取景。圖／摘自品牌IG
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Dickies在亞洲推出「鼠我夠潮」限定系列單品。圖／Dickies提供
Dickies在亞洲推出「鼠我夠潮」限定系列單品。圖／Dickies提供
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美國神級滑板品牌THRASHER推福祿壽亞洲限定系列。圖／THRASHER提供
美國神級滑板品牌THRASHER推福祿壽亞洲限定系列。圖／THRASHER提供
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BAPE 13 周年紀念款融入許多台灣意象的經典設計。圖／摘自品牌IG
BAPE 13 周年紀念款融入許多台灣意象的經典設計。圖／摘自品牌IG
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