晶華酒店全年無休 大力搶攻春節商機

晶華（2707）旗下台北晶華酒店今（8）日表示，春節不打烊、要陪民眾歡度春節假期，自1月24日(除夕)起至1月29日(大年初五)，集結館內外各餐廳的中、西、日式經典佳餚，推出一系列「鼠」意團圓宴。

晶華表示，大年初一(1/25)中午十二點，晶華酒店特別安排「祥獅獻瑞」表演為所有賓客討個吉利好彩頭；連假期間前來飯店用餐的消費者，憑發票可於1樓Regent Gift Shop及麗晶精品指定名店另享折扣優惠。

此外，點心房義籍主廚還特別精心準備了五款造型奇趣的鼠年甜點，即日起販售至1月31日，每款220元起。針對前來台北度假的消費者，晶華也推出每晚最低6,800元起的「晶采假期」新春住房專案，1月6日至1月10日於官網下訂農曆春節指定住宿期間，將可獲贈價值千元的文房四寶雅趣禮盒。

另外，位於1樓的栢麗廳自助餐廳，主廚匯集全年度最受歡迎的菜色，各國佳餚輪番上陣，邀您闔家盡情享用；位於地下三樓的三燔本家選用波士頓螯龍蝦、蛤蜊、生蠔，搭配美國頂級無骨牛小排、台灣雪花豬肉等新鮮食材，打造暖心奢華的嚴選豪華海陸鍋。

在新開幕的2樓Robin’s牛排屋與鐵板燒餐廳，則是有西式煎烤頂級海陸排餐，打造西式團圓饗宴；充滿濃濃過年氣氛的3樓晶華軒，春節期間也特別推出極品六頭鮑魚婆參聚寶盆、金銀蒜蒸澎湖龍蝦、火烔土雞燉大排翅等多款應景年菜。

特別的是，位於信義誠品六樓的Just Grill，特別推出「年節慶團圓分享餐」；泰市場的餐台上更特別提供有月亮龍蝦餅、鮑魚干貝海鮮湯等豐盛年菜。