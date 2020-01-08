親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

南韓出現武漢肺炎疑似病例 患者為36歲陸籍女子

又摔一架波音！烏克蘭客機伊朗墜毀 機上176人全罹難

安溥產後首度獻唱台灣音樂節 獨家只在「搖搖滾滾音樂節」

2020-01-08 15:22聯合新聞網 聯合數位文創

「搖搖滾滾音樂節」今發表壓軸卡司，名單包含產後首度獻唱台灣音樂節的文青創作指標歌手安溥、陳珊妮，以及人氣樂團落日飛車分別在北、南場的演出名單中。

正在為個人巡演忙碌的陳珊妮將參與「搖搖滾滾音樂節」北場演出 圖/搖搖滾滾音樂節提...
正在為個人巡演忙碌的陳珊妮將參與「搖搖滾滾音樂節」北場演出 圖/搖搖滾滾音樂節提供
分享

正在為個人巡演忙碌的陳珊妮將參與「搖搖滾滾音樂節」北場演出，他笑說2月29日這個特別的日子，儘管再忙碌也要跟大家一起在春天裡盡情的搖搖滾滾。對陳珊妮而言，搖滾態度就是一種創造音樂價值的意志，他希望可以在音樂節這天，與樂迷一起共度自由奔放的時間，很期待可以跟樂迷朋友一起開心並且擁有這美好的回憶。

安溥產後首度獻唱台灣音樂節 圖/搖搖滾滾音樂節提供
安溥產後首度獻唱台灣音樂節 圖/搖搖滾滾音樂節提供
分享

好久沒有公開露面的安溥可以說是樂迷最期待的壓軸卡司，「搖搖滾滾音樂節」的南、北雙場演出將是安溥自去年9月產後首次公開在台灣的大型表演，宣布全面復出歌壇的安溥在音樂上是否會讓樂迷有不一樣的新感受。繼去年首發的新單曲「ZOEA」，近期新單曲「外婆橋」也進入發布倒數，屆時在搖搖滾滾音樂節的現場安溥會不會帶來更多新歌曲的演出，這都讓喜歡安溥的樂迷十分期待。

落日飛車在樂迷口中有著：「聽落日飛車，睡到心上人」傳說 圖/搖搖滾滾音樂節提供
落日飛車在樂迷口中有著：「聽落日飛車，睡到心上人」傳說 圖/搖搖滾滾音樂節提供
分享

曾巡演歐、美、亞洲上百場，在國際各大音樂節頗具知名度的落日飛車同樣會參與「搖搖滾滾音樂節」北場演出，在樂迷口中有著：「聽落日飛車，睡到心上人」傳說的他們，曲風有著一股浪漫的情懷，許多樂迷笑稱這就是獨一無二的「懷孕搖滾」！快揪心儀對象一起來搖搖滾滾，跟著大家一起賀爾蒙大噴發！

2020年絕不能錯過的大型Live音樂活動「搖搖滾滾音樂節」超華麗陣容還包括MC HotDog熱狗、頑童MJ116、盧廣仲、Leo王、ØZI、9m88…。早鳥票將於1月13日(一)中午12點於udn售票網搶先開賣，原價2,000元的門票，早鳥限量優惠1,200元，數量有限售完為止。

錯過早鳥機會的朋友也別緊張，主辦單位聯合數位文創很貼心的準備了預售、雙城套票、VIP套票等各類優惠組合，於1月16日(四)中午12點全面啟售，屆時除了udn售票網，全台7-11 ibon機台、全家Famiport機台、Hi-Life萊爾富機台也將同步開賣，這樣強大的卡司加上結合文創內容而推出好潮市集，以及多家特色小吃，就是要讓歌迷聽的盡興、玩的盡興，一起搖滾、搖擺，爽爽分不清楚；同時「搖搖滾滾音樂節」的官網及臉書、IG專頁除了發佈最新的第一手快訊外，還會不時推出互動好康遊戲，樂迷快來按讚追蹤，隨時有驚喜等著你！

搖搖滾滾音樂節～搖擺、搖滾 爽爽分不清楚

北場

•活動日期：2020/02/29 (六)

•活動地點：新北大都會公園

演出卡司：安溥、陳珊妮、MC HotDog熱狗、頑童MJ116、Leo王、9m88、落日飛車、JADE EYES孔雀眼、顯然樂隊、P!SCO、魚條Fish Stick

南場

•活動日期：2020/04/04 (六)

•活動地點：高雄夢時代正對面廣場

•演出卡司：安溥、盧廣仲、李友廷、Leo王、ØZI、蛋堡Soft Lipa、茄子蛋EggPlantEgg、魚條Fish Stick

早鳥預售：2020/01/13 (一) 中午12:00（僅限udn售票網、app）

全面啟售：2020/01/16 (四) 中午12:00

購票方式：udn售票網及全台7-11 ibon機台、全家Famiport機台、Hi-Life萊爾富機台

官方臉書粉絲專頁

文創新北文青

延伸閱讀

跟演藝圈告假後 蘇打綠阿福唱起免「廢」搖滾

「2020搖搖滾滾音樂節」盧廣仲、蛋堡Sof...

BIGBANG重出江湖！4月現蹤美國音樂節

猛摘MAMA亞洲新人獎 高爾宣公布最新計畫

楊丞琳親自統籌專輯製作 感謝音樂人相挺

發胖遭罵一頭母豬 楊丞琳斷絕網路3年

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台劇女神曾莞婷穿夏姿‧陳透視裝 自誇「變身為仙女一樣的感覺」

2020-01-08 16:46

金鼠年到來！GU、ZARA齊推迪士尼、湯姆貓與傑利鼠聯名

2020-01-08 16:23

把TPE、886國碼都穿上身！迷彩猿人出沒九份 粉絲喊買

2020-01-08 15:39

晶華酒店全年無休 大力搶攻春節商機

2020-01-08 15:02

濕冷對策！全球首創科技羊毛衫 防潑水可機洗5倍快乾

2020-01-08 14:51

遠百信義A13必嘗美食 你吃了沒？

2020-01-08 14:38

鼠年限定造型超喜氣！「OPEN小將鼠來寶娃娃」7-ELEVEN獨家開賣

2020-01-08 14:38

「透視薄紗」耍性感 温貞菱、許光漢為FENDI解放尺度

2020-01-08 13:57

第77屆金球獎 / 男士紅毯吸睛術 強叔大曬滿鑽蕭邦表

2020-01-08 13:32

限期51天！日本人氣夾心餅、RAPL新口味1/10台灣獨賣

2020-01-08 13:15

LEGO迷再衝一波！樂高授權專賣店獨家補貨開賣「年夜飯」盒組　還有「招財貓」、「舞龍者」

2020-01-08 13:12

春節出國玩 五電信推原號漫遊優惠 最低17元銅板價

2020-01-08 12:46

寶石加入粉底中！雅詩蘭黛白金級粉底、氣墊一拍變仙女

2020-01-08 12:12

誰說結婚才能吃！超紅日系手工餅乾推新年福袋18日開搶

2020-01-08 12:03

就是愛台灣啦！SWATCH X YOU快閃店回歸把石虎、台灣黑熊變腕表主角

2020-01-08 11:27

英國名表改裝廠插畫吸睛 關心澳洲烈火做公益

2020-01-08 11:13

Lady M草莓季來了！ 草莓香緹千層、草莓千層酥必吃

2020-01-08 11:08

「學生」599元住趣淘漫旅 6項冒險活動+早餐=100元

2020-01-08 11:08

「免稅通路限定」酒款搶獨家！黃金封蠟、打造專屬酒瓶

2020-01-08 11:04

送禮新「蜂」潮 昂舒巴黎「蜂蜜蛋糕」繽紛可愛

2020-01-08 00:02

喬治傑生骨董銀雕逸作 台北當代藝術博覽會精采預覽

2020-01-07 23:42

4米高「衝浪皮卡丘」首度現身 還有10隻皮卡丘大遊行

2020-01-07 23:41

2020代表色 經典藍 腕表優雅搶眼

2020-01-07 23:34

客訴「帶回家就不好吃」 超夯網購甜點深法開實體店

2020-01-07 22:33

你的AirPods需要一個新家！BV、GUCCI迷你包太欠買

2020-01-07 21:13

孫芸芸遇對手最強「小三」曝光 時尚接班人有望

2020-01-07 20:56

名字有「越」或「亮」免費吃河粉！越亮河粉插旗南港

2020-01-07 20:17

太「蝦」了！ 摩斯新品雙雙蝦堡豪邁包入4隻大蝦

2020-01-07 19:48

藤原浩潮流便利店「THE CONVENI」 1月10日起快閃東區

2020-01-07 19:04

ZuWATCH聯手家飾品牌讓珍稀木材變身腕表 每一款都有獨一無二「表」情

2020-01-07 16:58

拍張照就能測量距離？iPin Pro 3D雷射測距儀募資啟動

2020-01-07 16:47

神回顧／2019年爆紅夯品出爐！這10個你買過幾樣？

2020-01-07 16:39

一鍋有「25顆鮮貝」！乾杯出新菜 海陸貝貝鍋超浮誇

2020-01-07 16:17

楊謹華自招是鐵粉「只要出新款就知道」 最想入手寶格麗新色水桶包

2020-01-07 15:29

單身過年的好朋友！7-ELEVEN公布「冷凍食品熱銷TOP 3」

2020-01-07 15:17

懶人救世主 掃地機器人價格變親民

2020-01-07 14:50

消費旺季過節商機 百貨推折扣搶人潮

2020-01-07 14:40

過年大掃除 手持吸塵器啟動促銷

2020-01-07 14:37

好市多熟食部邪惡新品「雞肉派」　網友PO網分享秒轟動！

2020-01-07 14:28
看更多

熱門文章

他為省100元好市多停車費爆汗趕結帳 網看低消全傻眼

2020-01-08 11:11

處女桃花運強、水瓶多出國！2020年12星座有什麼「好運」？

2020-01-07 17:28

孫芸芸遇對手最強「小三」曝光 時尚接班人有望

2020-01-07 20:56

吳德榮：北台灣氣溫遽降 愈晚愈冷

2020-01-08 07:18

流水席一桌5000菜色會好嗎？ 網揭：8000的都覺得難吃

2020-01-07 18:00

今起變天！兩波冷空氣接力襲 最冷時間點曝光

2020-01-08 09:04

月薪不到三萬他「甘之如飴」 原因曝光網友意見兩極

2020-01-08 14:19

獨／電話客服員疑集體流感 華航：自主隔離陸續回崗位

2020-01-08 12:08

已奪26命 流感進高峰期

2020-01-08 00:16

變天的徵兆 彩霞滿天積卷雲

2020-01-07 18:54

每日星座運勢／牡羊愛情發揮出魔力 投資獲得厚利

2020-01-08 00:00

伊朗情勢緊張 華航、長榮啟動應變措施

2020-01-08 13:09

未排除大屯山群噴發可能 氣象局推火山活動異常警報

2020-01-08 12:59

客訴「帶回家就不好吃」 超夯網購甜點深法開實體店

2020-01-07 22:33

開門見鏡、廚房水槽漏水 漏財禁忌你中幾項

2020-01-08 09:20

向暖和冬日說掰掰 8日北部高溫最多掉8度

2020-01-07 22:42

太「蝦」了！ 摩斯新品雙雙蝦堡豪邁包入4隻大蝦

2020-01-07 19:48

蘇花改通車1天超速取締83件 有人超速37公里

2020-01-08 00:02

你的AirPods需要一個新家！BV、GUCCI迷你包太欠買

2020-01-07 21:13

【心情點滴】渴膩怒／九歲的謊言

2020-01-08 06:00

【人生劇場】陶黃／他說累了

2020-01-08 06:00

【父女之間】翎／鑿洞的三明治

2020-01-08 06:00

北農高麗菜送到台中農改場銷毀？陳吉仲：非專業炒作

2020-01-08 12:11

誰說結婚才能吃！超紅日系手工餅乾推新年福袋18日開搶

2020-01-08 12:03

選前再釋利多！交部斥資41.81億 打造台灣首條觀光鐵道

2020-01-08 14:16

「透視薄紗」耍性感 温貞菱、許光漢為FENDI解放尺度

2020-01-08 13:57

6大習慣保證讓你狂長粉刺！ 洗澡順序、枕頭套都重要

2020-01-07 17:02

來不及長大！金門水獺寶寶「青嶼」因先天性疾病夭折

2020-01-08 12:51

Lady M草莓季來了！ 草莓香緹千層、草莓千層酥必吃

2020-01-08 11:08

妙齡女子提行李摔倒竟骨折 疑與長年吃減肥藥有關

2020-01-07 17:01

深夜和明天清晨最冷 低溫下探11度

2020-01-08 11:22

影／不用到日本也能看淺草白虎！南港站點燈儀式超吸睛

2020-01-08 10:35

66歲婦食慾不振、體重暴跌 檢查發現罹第3期胃癌

2020-01-08 13:30

2020台灣燈會人潮多 高鐵加開八班次12日開賣

2020-01-08 12:27

4米高「衝浪皮卡丘」首度現身 還有10隻皮卡丘大遊行

2020-01-07 23:41

健康你我他 ／多吃地瓜葉 清除體內廢物

2020-01-08 00:22

全家和7-11咖啡誰好喝 較多網友會選擇它

2020-01-08 16:40

黃鸝現蹤水雉園區 疑3年前受傷被判無法飛行返回探望

2020-01-08 13:30

空氣品質差 台北101大樓在哪？

2020-01-08 00:35

送禮新「蜂」潮 昂舒巴黎「蜂蜜蛋糕」繽紛可愛

2020-01-08 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top