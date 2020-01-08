安溥產後首度獻唱台灣音樂節 獨家只在「搖搖滾滾音樂節」

「搖搖滾滾音樂節」 今發表壓軸卡司，名單包含產後首度獻唱台灣音樂節的文青創作指標歌手安溥、陳珊妮，以及人氣樂團落日飛車分別在北、南場的演出名單中。

正在為個人巡演忙碌的陳珊妮將參與「搖搖滾滾音樂節」北場演出 圖/搖搖滾滾音樂節提供 分享 facebook

正在為個人巡演忙碌的陳珊妮將參與 「搖搖滾滾音樂節」 北場演出，他笑說2月29日這個特別的日子，儘管再忙碌也要跟大家一起在春天裡盡情的搖搖滾滾。對陳珊妮而言，搖滾態度就是一種創造音樂價值的意志，他希望可以在音樂節這天，與樂迷一起共度自由奔放的時間，很期待可以跟樂迷朋友一起開心並且擁有這美好的回憶。

安溥產後首度獻唱台灣音樂節 圖/搖搖滾滾音樂節提供 分享 facebook

好久沒有公開露面的安溥可以說是樂迷最期待的壓軸卡司，「搖搖滾滾音樂節」的南、北雙場演出將是安溥自去年9月產後首次公開在台灣的大型表演，宣布全面復出歌壇的安溥在音樂上是否會讓樂迷有不一樣的新感受。繼去年首發的新單曲「ZOEA」，近期新單曲「外婆橋」也進入發布倒數，屆時在搖搖滾滾音樂節的現場安溥會不會帶來更多新歌曲的演出，這都讓喜歡安溥的樂迷十分期待。

落日飛車在樂迷口中有著：「聽落日飛車，睡到心上人」傳說 圖/搖搖滾滾音樂節提供 分享 facebook

曾巡演歐、美、亞洲上百場，在國際各大音樂節頗具知名度的落日飛車同樣會參與「搖搖滾滾音樂節」北場演出，在樂迷口中有著：「聽落日飛車，睡到心上人」傳說的他們，曲風有著一股浪漫的情懷，許多樂迷笑稱這就是獨一無二的「懷孕搖滾」！快揪心儀對象一起來搖搖滾滾，跟著大家一起賀爾蒙大噴發！

2020年絕不能錯過的大型Live音樂活動「搖搖滾滾音樂節」超華麗陣容還包括MC HotDog熱狗、頑童MJ116、盧廣仲、Leo王、ØZI、9m88…。早鳥票將於1月13日(一)中午12點於udn售票網搶先開賣，原價2,000元的門票，早鳥限量優惠1,200元，數量有限售完為止。

錯過早鳥機會的朋友也別緊張，主辦單位聯合數位文創很貼心的準備了預售、雙城套票、VIP套票等各類優惠組合，於1月16日(四)中午12點全面啟售，屆時除了udn售票網，全台7-11 ibon機台、全家Famiport機台、Hi-Life萊爾富機台也將同步開賣，這樣強大的卡司加上結合文創內容而推出好潮市集，以及多家特色小吃，就是要讓歌迷聽的盡興、玩的盡興，一起搖滾、搖擺，爽爽分不清楚；同時 「搖搖滾滾音樂節」 的官網及臉書、IG專頁除了發佈最新的第一手快訊外，還會不時推出互動好康遊戲，樂迷快來按讚追蹤，隨時有驚喜等著你！

搖搖滾滾音樂節～搖擺、搖滾 爽爽分不清楚

北場

•活動日期：2020/02/29 (六)

•活動地點：新北大都會公園

演出卡司：安溥、陳珊妮、MC HotDog熱狗、頑童MJ116、Leo王、9m88、落日飛車、JADE EYES孔雀眼、顯然樂隊、P!SCO、魚條Fish Stick

南場

•活動日期：2020/04/04 (六)

•活動地點：高雄夢時代正對面廣場

•演出卡司：安溥、盧廣仲、李友廷、Leo王、ØZI、蛋堡Soft Lipa、茄子蛋EggPlantEgg、魚條Fish Stick

早鳥預售：2020/01/13 (一) 中午12:00（僅限udn售票網、app）

全面啟售：2020/01/16 (四) 中午12:00

購票方式：udn售票網及全台7-11 ibon機台、全家Famiport機台、Hi-Life萊爾富機台