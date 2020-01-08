鼠年限定造型超喜氣！「OPEN小將鼠來寶娃娃」7-ELEVEN獨家開賣

7－ELEVEN的OPEN小將的新年限定商品來了！OPEN小將換上了鼠年新造型，萌萌的小暴牙加上捲捲尾巴，手拿還拿著金元寶，吉祥又喜氣，另外還有過年必備紅包袋，包括金光閃閃貴氣十足的鼠來寶金箔紅包袋、特殊大尺寸的鼠年開運大紅包袋，包紅包給長輩或小孩更別出心裁。

農曆年進入倒數2周，是採購年菜、年貨、尾牙抽獎禮的高峰，7－ELEVEN整合門市、預購、網購，集結開運年菜及小家電預購、春節禮盒、進口大菓子零食、OPEN小將鼠年限定新品等應景商品之外，更獨家推出OPEN錢包、4大信用卡、街口支付、LINE Pay Money、LINE Pay等限時限量農曆春節購物回饋，最高可享10%現金回饋；以OPEN錢包綁定國泰世華信用卡，消費最高享OPEN POINT點數6倍回饋。

7－ELEVEN即日起信用卡支付新增台新銀行，1月15日至1月21日春節連假前採買高峰期更串連國泰世華、中國信託、台新、玉山大銀行推出持信用卡消費滿300元現折30元。另外，即日起至3月31日到7－ELEVEN消費使用街口支付綁定台新聯名卡消費，可享8%點數回饋。