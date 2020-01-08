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濕冷對策！全球首創科技羊毛衫 防潑水可機洗5倍快乾

2020-01-08 14:51聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖／Crafted Cleverly提供
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受東北季風影響台灣冬天經常連日陰雨，尤其以北部地區民眾最有感，下雨天不僅出門在外相當不便，居家生活品質也受影響，洗好的衣服晾不乾、待洗衣物堆疊成山，令人十分困擾。

注意到人們對衣物的需求不再只是外型美觀，來自美國的品牌Crafted Cleverly首創全球第一件防潑水科技羊毛衫，抗汙、抗皺、可機洗，兼具保暖機能性及簡約設計感，突破傳統羊毛衣厚重、觸感生硬、易變形等侷限，開創毛衣全新領域！

圖／Crafted Cleverly提供
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Crafted Cleverly團隊自2018年首次在Kickstarter推出多口袋防潑水西裝大獲好評，這次與台灣紡織工廠合作研發更貼近日常使用、機能舒適兼具的冬衣，於1/8在嘖嘖募資平台推出「Crafted Cleverly全球首創科技羊毛衫」，以超早鳥優惠41% off回饋給所有支持者。

圖／Crafted Cleverly提供
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Crafted Cleverly科技羊毛衫運用台灣創新的二合一紡織技術，在線紗中將美麗諾羊毛與彈性纖維結合，使一塊布料同時擁有兩種觸感，外層為羊毛質地，內層具有機能衣的吸濕排汗、親膚及彈性。保留美利諾羊毛保暖、天然抗臭特性，加入彈性纖維使質地柔軟舒適、更能適應人體活動。經特殊處理使羊毛衫內層吸濕透氣、外層排汗快乾，達到比一般衣料快乾5倍，舒適清爽的效果；而不易起皺、可機洗等功能更提高了日常穿著便利性。

更多資訊請至嘖嘖官網查詢。

保暖西裝

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