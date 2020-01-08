「透視薄紗」耍性感 温貞菱、許光漢為FENDI解放尺度

義大利時尚品牌FENDI今年春夏女裝迎來設計總監Silvia Venturini Fendi首個獨立操刀系列，男裝則是與知名電影「Call me by your name」名導Luca Guadagnino攜手打造的作品，今日特別邀請温貞菱、許光漢展演服飾，平常螢幕形象偏向文藝風格的兩人演繹起FENDI春夏透視元素，別有一番特殊韻味。

一開始就以「洞洞裝」造型現身的温貞菱，內搭一件比基尼上衣，算是尺度滿大的嘗試，但她不覺得有什麼不自在的感覺，「我接下來準備要去冰島度假，本來就打算準備比基尼去當地泡溫泉。」並不排斥類似的性感單品，還笑稱今天這身如果不要穿內裡會更好。許光漢則是以透視花襯衫搭大衣，「有種田園風，遠離都市塵囂的感覺。」他表示自己私下比較少這類型的衣服，「因為身材練得不夠好， 如果練到像章廣辰一樣就敢直接單穿。」

兩人也都對FENDI春夏的新設計各有欣賞的細節，温貞菱對工裝風襯衫洋裝情有獨鍾，特別欣賞中性風混搭薄紗元素，「裡面搭合身一點的衣服就很性感，而且穿起來還有『下身失蹤』的效果。」許光漢則是看中綠色元素格紋印花西裝外套，「我滿喜歡綠色的，也很喜歡這種剪裁正式但圖案又很休閒的設計。」

之前因為拍戲需要所以曬得很黑的温貞菱，看起來變白了許多，她透露自己每天很積極在美白，「早上起床洗完臉第一件事就是膚美白面膜，晚上睡前再敷一次，身體部分就是睡前厚敷乳液然後穿長袖睡覺。」