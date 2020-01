「透視薄紗」耍性感 温貞菱、許光漢為FENDI解放尺度

義大利時尚品牌FENDI今年春夏女裝迎來設計總監Silvia Venturini Fendi首個獨立操刀系列,男裝則是與知名電影「Call me by your name」名導Luca Guadagnino攜手打造的作品,今日特別邀請温貞菱、許光漢展演服飾,平常螢幕形象偏向文藝風格的兩人演繹起FENDI春夏透視元素,別有一番特殊韻味。

一開始就以「洞洞裝」造型現身的温貞菱,內搭一件比基尼上衣,算是尺度滿大的嘗試,但她不覺得有什麼不自在的感覺,「我接下來準備要去冰島度假,本來就打算準備比基尼去當地泡溫泉。」並不排斥類似的性感單品,還笑稱今天這身如果不要穿內裡會更好。許光漢則是以透視花襯衫搭大衣,「有種田園風,遠離都市塵囂的感覺。」他表示自己私下比較少這類型的衣服,「因為身材練得不夠好, 如果練到像章廣辰一樣就敢直接單穿。」

兩人也都對FENDI春夏的新設計各有欣賞的細節,温貞菱對工裝風襯衫洋裝情有獨鍾,特別欣賞中性風混搭薄紗元素,「裡面搭合身一點的衣服就很性感,而且穿起來還有『下身失蹤』的效果。」許光漢則是看中綠色元素格紋印花西裝外套,「我滿喜歡綠色的,也很喜歡這種剪裁正式但圖案又很休閒的設計。」

之前因為拍戲需要所以曬得很黑的温貞菱,看起來變白了許多,她透露自己每天很積極在美白,「早上起床洗完臉第一件事就是膚美白面膜,晚上睡前再敷一次,身體部分就是睡前厚敷乳液然後穿長袖睡覺。」