第77屆金球獎 / 男士紅毯吸睛術 強叔大曬滿鑽蕭邦表

走紅毯需要什麼？閃亮華服跟無敵顏值都只是基本配備，如果還有高級珠寶或吸睛配件，才能真正有效搏出鏡、爭取曝光效益。相較於女性、男性在紅毯上的表現相對中規中矩，選擇性也少。但在甫落幕的第77屆金球獎上，「強叔」艾爾頓強（Elton John）則配戴了蕭邦Imperiale表面全鑲鑽腕表，閃光不輸女星身上高級珠寶。

事實上，本次蕭邦同樣出現在多位女星身上，以頒獎人身分出席典禮的莎瑪海耶克，當天配戴了Haute Joaillerie系列18K白金耳環，與三枚高級珠寶鑽戒，其中Temptations系列戒指更鑲嵌以一顆4.61克拉的梨形切割粉色水晶，甜美誘人；而因影集《王冠》（The Crown）而獲得戲劇類最佳女主角提名的女演員奧莉薇雅柯爾曼Olivia Colman耳畔也配戴了一對Precious Lace系列18K白金鑲鑽耳環，像是兩朵小巧的鑽石翅膀，在耳畔靈巧展翼。