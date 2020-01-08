第77屆金球獎 / 男士紅毯吸睛術 強叔大曬滿鑽蕭邦表
走紅毯需要什麼？閃亮華服跟無敵顏值都只是基本配備，如果還有高級珠寶或吸睛配件，才能真正有效搏出鏡、爭取曝光效益。相較於女性、男性在紅毯上的表現相對中規中矩，選擇性也少。但在甫落幕的第77屆金球獎上，「強叔」艾爾頓強（Elton John）則配戴了蕭邦Imperiale表面全鑲鑽腕表，閃光不輸女星身上高級珠寶。
事實上，本次蕭邦同樣出現在多位女星身上，以頒獎人身分出席典禮的莎瑪海耶克，當天配戴了Haute Joaillerie系列18K白金耳環，與三枚高級珠寶鑽戒，其中Temptations系列戒指更鑲嵌以一顆4.61克拉的梨形切割粉色水晶，甜美誘人；而因影集《王冠》（The Crown）而獲得戲劇類最佳女主角提名的女演員奧莉薇雅柯爾曼Olivia Colman耳畔也配戴了一對Precious Lace系列18K白金鑲鑽耳環，像是兩朵小巧的鑽石翅膀，在耳畔靈巧展翼。
而回到強叔身上，當日艾爾頓強手上的Imperiale鑽表共鑲嵌了11.22克拉美鑽，加上西裝領片上的鑽石火箭胸針，也回應他因電影《火箭人》（Rocketman）獲得第77屆金球獎最佳原創歌曲獎的榮耀。也一如文首提及，男星在紅毯的服裝變化相對較少，如何脫穎而出？美國歌手尼克強納斯（Nick Jonas）同樣選擇在胸針做文章。在另一場頒獎典禮時，他以暗紫色天鵝絨西裝上衣搭配了18K黃金和鈦金屬胸針，主石則為一顆19.95克拉、泛出神秘「遊彩」的黑蛋白石，成功將軍事文化中的「徽章」概念蛻變為「珠寶」，關於男性的時髦奢華品味，原來總在細節裡分勝負。
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