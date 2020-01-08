LEGO迷再衝一波！樂高授權專賣店獨家補貨開賣「年夜飯」盒組　還有「招財貓」、「舞龍者」

位於遠百信義A13的台灣第一間樂高授權專賣店（LEGO Certified Store），自開幕以來已經成為樂高迷必去朝聖之地，樂高授權專賣店也獨家推出多款限量新年盒組，包括「招財貓」、「舞龍者」等，去年LEGO樂高首度推出以華人農曆新年為主軸的「年夜飯」盒組也在店中獨家補貨開賣，另外還有LEGO樂高2020街景新品「樂高書店」、情人節主題的Brick Headz「情人節小熊」。

樂高迷搶著收藏的「年夜飯」盒組， 內含一間前門貼著「福」字的房子、一個餐廳和一個前院，餐廳內有一張擺滿傳統食物組件的可旋轉餐桌、可轉動的人偶椅子、全家福照片貼紙及可拼砌的書架、電視機，還有6個人偶、傳統紅包和春聯等組件，售價2,299元，每人每日限購2盒；還可以透過人偶自選樂、積木自選樂等獨家服務，打造個人專屬的年夜飯故事。

依據全球的不同節慶場合，LEGO樂高會不定期推出Brick Headz系列商品，例如婚禮系列、耶誕節慶、復活節等，今年樂高授權專賣店將引進更多款式獨家販售，像是Brick Headz新年限定版「招財貓」、「舞龍者」以及「情人節小熊」等，每人每日限購3盒，限量售完為止。

LEGO樂高2020街景新品「LEGO書店」採用3層樓書店和相鄰的模組化華美樓房建築，包括一個展示櫥窗、閱讀角落和開放式設計，是多達2504片積木的大型LEGO樂高組合，再創歐洲村莊城鎮的後街小鎮書店風貌，不論書店內部裝潢、店外的白樹黃花與樹上的鳥巢都相當細緻，並可與其他模組化建物共同展示，售價5,299元。