春節出國玩 五電信推原號漫遊優惠 最低17元銅板價

今年春節有七天連續長假，正是出國旅遊的好時機，各電信都推出漫遊上網優惠方案，最低一天只要銅板價，就能讓大家輕鬆出遊、盡情打卡分享美照。

中華電信於網路門市及App自即日起至1月17日止推出「新春漫遊歡樂送」快閃優惠，搶先預約成功，並於3月1日前啟用，2GB輕量型方案加贈25%上網量不加價，立即升級為2.5GB的漫遊優惠，並延長使用期限至15天，適用國家包含亞洲、紐澳、美加、歐洲及非洲等全球81國；春節熱門旅遊地區日本、韓國，15天2.5GB限時優惠249元，平均1天只要17元銅板價。還能參加「好運888樂樂抽」，有機會帶走伊萊克斯空氣清淨機、Panasonic電烤箱等熱銷家電好禮，以及總點數高達88,000點的Hami Point。

遠傳電信原號漫遊遍佈全球五大洲，出國漫遊上網吃到飽每天只要99元起，今年則與全球線上訂房領導品牌Booking.com合作推出漫遊獨家回饋，即日起至2月29日前，只要於「遠傳電信 x Booking.com 訂房享優惠」專屬網頁訂房，並於住房期間使用遠傳漫遊上網，費用滿300元(含)以上，就可獲得最高1,350元的電信帳單折抵金。

台灣大自即日起至3月3日止，推出日、韓、星、泰、印、菲、馬七國「原號漫遊上網，4～30日型」限定優惠，每日僅需199元，再加送兩日免費優惠（該優惠上網索取時間至2月6日止），以申辦四日原號漫遊為例，原本須付796元，現在只要對半價格398元，就可享漫遊吃到飽。

台灣之星則依照不同需求推出三重海外上網優惠，喜歡原號漫遊的紫星、金星、鑽星VIP，享天天折100元，只要日租288元起，透過App自助申辦只要2小時即可迅速開通；家人出遊可選租WI-FI分享器，即日起至2月29日前完成日本機或韓國機預約申請，日租天天省200元、每日最低只要88元，租借中國機或亞洲機則可享日租188元；另外還有航空漫遊紫星、金星、鑽星VIP每日288元優惠，搭機也能滑手機。