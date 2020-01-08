親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

半空化為火球！烏克蘭客機墜毀伊朗 至少170人全數罹難

奇兵戰術奏效？他評吳怡農「最把國民黨嚇死的候選人」

春節出國玩 五電信推原號漫遊優惠 最低17元銅板價

2020-01-08 12:46聯合報 記者黃筱晴／即時報導

今年春節有七天連續長假，正是出國旅遊的好時機，各電信都推出漫遊上網優惠方案，最低一天只要銅板價，就能讓大家輕鬆出遊、盡情打卡分享美照。

中華電信於網路門市及App自即日起至1月17日止推出「新春漫遊歡樂送」快閃優惠，搶先預約成功，並於3月1日前啟用，2GB輕量型方案加贈25%上網量不加價，立即升級為2.5GB的漫遊優惠，並延長使用期限至15天，適用國家包含亞洲、紐澳、美加、歐洲及非洲等全球81國；春節熱門旅遊地區日本、韓國，15天2.5GB限時優惠249元，平均1天只要17元銅板價。還能參加「好運888樂樂抽」，有機會帶走伊萊克斯空氣清淨機、Panasonic電烤箱等熱銷家電好禮，以及總點數高達88,000點的Hami Point。

遠傳電信原號漫遊遍佈全球五大洲，出國漫遊上網吃到飽每天只要99元起，今年則與全球線上訂房領導品牌Booking.com合作推出漫遊獨家回饋，即日起至2月29日前，只要於「遠傳電信 x Booking.com 訂房享優惠」專屬網頁訂房，並於住房期間使用遠傳漫遊上網，費用滿300元(含)以上，就可獲得最高1,350元的電信帳單折抵金。

台灣大自即日起至3月3日止，推出日、韓、星、泰、印、菲、馬七國「原號漫遊上網，4～30日型」限定優惠，每日僅需199元，再加送兩日免費優惠（該優惠上網索取時間至2月6日止），以申辦四日原號漫遊為例，原本須付796元，現在只要對半價格398元，就可享漫遊吃到飽。

台灣之星則依照不同需求推出三重海外上網優惠，喜歡原號漫遊的紫星、金星、鑽星VIP，享天天折100元，只要日租288元起，透過App自助申辦只要2小時即可迅速開通；家人出遊可選租WI-FI分享器，即日起至2月29日前完成日本機或韓國機預約申請，日租天天省200元、每日最低只要88元，租借中國機或亞洲機則可享日租188元；另外還有航空漫遊紫星、金星、鑽星VIP每日288元優惠，搭機也能滑手機。

亞太電信也提供日租型原號漫遊、隨插隨用暢玩卡、WiFun分享器等多元優惠，即日起至2月29日止，日付199元起，享日、韓、中港澳等熱門亞洲國家原號漫遊優惠；暢玩卡則推出「韓國5日上網吃到飽」方案，每日只要79元起，「日本5日及中國6日上網吃到飽」方案，每日也只要99元起。透過亞太電信WiFun網站預約出國上網分享器還有八折優惠，日韓上網單日最低只要55元起，實體門市申辦WiFun日本、韓國通，租滿5天就享1日上網免費優惠，一天最低只要89元。

亞太電信除推出多款漫遊上網優惠，用戶出國透過Wi-Fi通話，計費更比照國內費率。...
亞太電信除推出多款漫遊上網優惠，用戶出國透過Wi-Fi通話，計費更比照國內費率。圖／亞太電信提供
分享
台灣之星推原號漫遊日租288元起優惠，Wi-Fi機日租優惠3.1折起。圖／台灣之...
台灣之星推原號漫遊日租288元起優惠，Wi-Fi機日租優惠3.1折起。圖／台灣之星提供
分享
遠傳與Booking.com訂房網合作推獨家回饋方案。圖／遠傳提供
遠傳與Booking.com訂房網合作推獨家回饋方案。圖／遠傳提供
分享

吃到飽韓國出國

延伸閱讀

春節防疫不打烊 增300名人力防堵非洲豬瘟

春節返鄉機場防疫非洲豬瘟 增300人嚴陣以待

新莊帥警宣導春節防闖空門 女住戶羞喊「闖進我...

選前拚通車 林佳龍：春節返鄉旅遊方便 why...

春節竹縣三大觀光區 縣府祭免費公車、替代道路...

影／搶潮州春節市集攤位 排隊人潮比選舉造勢還...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

第77屆金球獎 / 男士紅毯吸睛術 強叔大曬滿鑽蕭邦表

2020-01-08 13:32

限期51天！日本人氣夾心餅、RAPL新口味1/10台灣獨賣

2020-01-08 13:15

LEGO迷再衝一波！樂高授權專賣店獨家補貨開賣「年夜飯」盒組　還有「招財貓」、「舞龍者」

2020-01-08 13:12

寶石加入粉底中！雅詩蘭黛白金級粉底、氣墊一拍變仙女

2020-01-08 12:12

誰說結婚才能吃！超紅日系手工餅乾推新年福袋18日開搶

2020-01-08 12:03

就是愛台灣啦！SWATCH X YOU快閃店回歸把石虎、台灣黑熊變腕表主角

2020-01-08 11:27

英國名表改裝廠插畫吸睛 關心澳洲烈火做公益

2020-01-08 11:13

Lady M草莓季來了！ 草莓香緹千層、草莓千層酥必吃

2020-01-08 11:08

「學生」599元住趣淘漫旅 6項冒險活動+早餐=100元

2020-01-08 11:08

「免稅通路限定」酒款搶獨家！黃金封蠟、打造專屬酒瓶

2020-01-08 11:04

送禮新「蜂」潮 昂舒巴黎「蜂蜜蛋糕」繽紛可愛

2020-01-08 00:02

喬治傑生骨董銀雕逸作 台北當代藝術博覽會精采預覽

2020-01-07 23:42

4米高「衝浪皮卡丘」首度現身 還有10隻皮卡丘大遊行

2020-01-07 23:41

2020代表色 經典藍 腕表優雅搶眼

2020-01-07 23:34

客訴不斷「帶回家就不好吃」超夯網購甜點深法開實體店

2020-01-07 22:33

你的AirPods需要一個新家！BV、GUCCI迷你包太欠買

2020-01-07 21:13

孫芸芸遇對手最強「小三」曝光 時尚接班人有望

2020-01-07 20:56

名字有「越」或「亮」免費吃河粉！越亮河粉插旗南港

2020-01-07 20:17

太「蝦」了！ 摩斯新品雙雙蝦堡豪邁包入4隻大蝦

2020-01-07 19:48

藤原浩潮流便利店「THE CONVENI」 1月10日起快閃東區

2020-01-07 19:04

ZuWATCH聯手家飾品牌讓珍稀木材變身腕表 每一款都有獨一無二「表」情

2020-01-07 16:58

拍張照就能測量距離？iPin Pro 3D雷射測距儀募資啟動

2020-01-07 16:47

神回顧／2019年爆紅夯品出爐！這10個你買過幾樣？

2020-01-07 16:39

一鍋有「25顆鮮貝」！乾杯出新菜 海陸貝貝鍋超浮誇

2020-01-07 16:17

楊謹華自招是鐵粉「只要出新款就知道」 最想入手寶格麗新色水桶包

2020-01-07 15:29

單身過年的好朋友！7-ELEVEN公布「冷凍食品熱銷TOP 3」

2020-01-07 15:17

懶人救世主 掃地機器人價格變親民

2020-01-07 14:50

消費旺季過節商機 百貨推折扣搶人潮

2020-01-07 14:40

過年大掃除 手持吸塵器啟動促銷

2020-01-07 14:37

好市多熟食部邪惡新品「雞肉派」　網友PO網分享秒轟動！

2020-01-07 14:28

楊謹華升格人妻首次挑戰年夜飯 自詡「這就跟演戲一樣，第一次都是最美好的

2020-01-07 14:26

蔡博丞「浮花」樂齡版 台英高齡舞者英沙德勒之井同舞

2020-01-07 13:54

燒荷包！ 萌炸貓咪、粉嫩繽紛 盤點5大高顏值美妝新品

2020-01-07 12:54

被吳彥祖罵「笨拙小丑」 BALENCIAGA、LV、香奈兒都遭殃

2020-01-07 12:39

U值媒／ 美國登月又落人後，如何急起直追？

2020-01-07 12:32

康是美「限量史努比福袋」超萌快搶！最大獎送Gogoro 3 Plus電動機車

2020-01-07 12:21

蘇花改通車 花蓮理想大地送千元「通車禮」

2020-01-07 12:18

第77屆金球獎／小丑女瑪格羅比 橄欖石戒指大展知性美

2020-01-07 12:02

U值媒／隱於帝王谷中的埃及「武則天」

2020-01-07 11:31
看更多

熱門文章

影／我們結婚了！男警消勇敢追愛 愛情這條路他們走7年

2020-01-07 14:31

雙方家長從反對到贊成 警消同志要回屏東郷下辦婚宴

2020-01-07 14:28

處女桃花運強、水瓶多出國！2020年12星座有什麼「好運」？

2020-01-07 17:28

他為省100元好市多停車費爆汗趕結帳 網看低消全傻眼

2020-01-08 11:11

孫芸芸遇對手最強「小三」曝光 時尚接班人有望

2020-01-07 20:56

流水席一桌5000菜色會好嗎？ 網揭：8000的都覺得難吃

2020-01-07 18:00

吳德榮：北台灣氣溫遽降 愈晚愈冷

2020-01-08 07:18

好市多熟食部邪惡新品「雞肉派」　網友PO網分享秒轟動！

2020-01-07 14:28

今起變天！兩波冷空氣接力襲 最冷時間點曝光

2020-01-08 09:04

影／比目魚站立游泳「好可愛」 網友全歪樓：料理很美味耶

2020-01-07 15:47

全台首例 換肝患者接受糞便移植不再天天拉肚子

2020-01-07 15:41

已奪26命 流感進高峰期

2020-01-08 00:16

獨／電話客服員疑集體流感 華航：自主隔離陸續回崗位

2020-01-08 12:08

變天的徵兆 彩霞滿天積卷雲

2020-01-07 18:54

每日星座運勢／牡羊愛情發揮出魔力 投資獲得厚利

2020-01-08 00:00

客訴不斷「帶回家就不好吃」超夯網購甜點深法開實體店

2020-01-07 22:33

向暖和冬日說掰掰 8日北部高溫最多掉8度

2020-01-07 22:42

太「蝦」了！ 摩斯新品雙雙蝦堡豪邁包入4隻大蝦

2020-01-07 19:48

一鍋有「25顆鮮貝」！乾杯出新菜 海陸貝貝鍋超浮誇

2020-01-07 16:17

蘇花改通車1天超速取締83件 有人超速37公里

2020-01-08 00:02

新增流感兩死！ 疫情高峰期 疾管署籲儘速接種疫苗

2020-01-07 14:29

他去菲律賓染麻疹又飛威尼斯 竟傳染同團女遊客

2020-01-07 15:49

你的AirPods需要一個新家！BV、GUCCI迷你包太欠買

2020-01-07 21:13

開門見鏡、廚房水槽漏水 漏財禁忌你中幾項

2020-01-08 09:20

【心情點滴】渴膩怒／九歲的謊言

2020-01-08 06:00

【人生劇場】陶黃／他說累了

2020-01-08 06:00

【父女之間】翎／鑿洞的三明治

2020-01-08 06:00

預測2020感情運 哪個月要小心桃花劫？

2020-01-07 16:47

6大習慣保證讓你狂長粉刺！ 洗澡順序、枕頭套都重要

2020-01-07 17:02

驚見黑面琵鷺拖著獸鋏飛行 誰看到牠快通報

2020-01-07 16:46

未排除大屯山群噴發可能 氣象局推火山活動異常警報

2020-01-08 12:59

單身過年的好朋友！7-ELEVEN公布「冷凍食品熱銷TOP 3」

2020-01-07 15:17

妙齡女子提行李摔倒竟骨折 疑與長年吃減肥藥有關

2020-01-07 17:01

誰說結婚才能吃！超紅日系手工餅乾推新年福袋18日開搶

2020-01-08 12:03

伊朗情勢緊張 華航、長榮啟動應變措施

2020-01-08 13:09

小細胞肺癌惡性程度更勝「癌王」 免疫治療現治療契機

2020-01-07 16:30

4米高「衝浪皮卡丘」首度現身 還有10隻皮卡丘大遊行

2020-01-07 23:41

楊謹華自招是鐵粉「只要出新款就知道」 最想入手寶格麗新色水桶包

2020-01-07 15:29

北農高麗菜送到台中農改場銷毀？陳吉仲：非專業炒作

2020-01-08 12:11

深夜和明天清晨最冷 低溫下探11度

2020-01-08 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top