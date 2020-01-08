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寶石加入粉底中！雅詩蘭黛白金級粉底、氣墊一拍變仙女

2020-01-08 12:12聯合報 記者劉小川／台北即時報導

底妝，是成就一個完美妝容的最大關鍵，選擇粉底又是一門學問。近年氣候反覆無常，有時需要保濕，有時又需要控油，讓挑選底妝更為困難。雅詩蘭黛正式推出「白金級寶石光底妝系列」，居然把寶石加入粉底、氣墊粉餅之中，讓上妝同時散發寶石光澤，並且更能同時保養，保濕，超細緻的寶石微晶，更能修飾膚色與瑕疵，一抹就讓人驚豔保濕與散發出的寶石肌光澤。

雅詩蘭黛的頂級底妝系列，之前已經在大陸小紅書發燒，被稱為「仙女氣墊」。過去，底妝總給皮膚難以呼吸的窘境，雅詩蘭黛這回突破底妝極限，推出頂級保養的底妝系列，白金級寶石光底妝系列內含有半罐保養成分，上妝同時持續保養，透過白金級養膚精華、微晶寶石無瑕技術兩大技術，讓保濕再升級，也顛覆傳統保養與上妝互相抵觸的概念，讓貴婦們上妝的同時，還能照顧肌膚的呼吸力。

白金級寶石光底妝系列中，目前共推出「白金級養膚精華粉底」、「白金級寶石光精華氣墊」。皆蘊含的白金級養膚精華，內含綠橄欖石、黑碧璽兩種珍稀寶石，綠橄欖石被譽為「太陽的寶石」，能為肌膚補充能量，黑碧璽的能量，則能維持肌膚至良好狀態。

能讓肌膚散發出寶石光，則是因為有微晶寶石無瑕技術，將五大珍稀寶石，包括紅寶石、藍寶石、翡翠、黃金與南海珍珠融合，修飾並隱形瑕疵與細紋，達到強化妝感效果，讓保濕、保養一次到位。

即日起至1月31日前，購買雅詩蘭黛任一底妝（粉底／氣墊／粉餅），可免費獲贈「服服貼貼美妝蛋組」乙組，數量有限送完為止。

雅詩蘭黛白金級寶石光精華氣墊、兩蕊一盒（共4色）／4,200元。 圖／雅詩蘭黛提...
雅詩蘭黛白金級寶石光精華氣墊、兩蕊一盒（共4色）／4,200元。 圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛白金級寶石光精華氣墊、兩蕊一盒（共4色）／4,200元。 圖／雅詩蘭黛提...
雅詩蘭黛白金級寶石光精華氣墊、兩蕊一盒（共4色）／4,200元。 圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛白金級寶石光底妝系列，用珍稀來呵護、珍惜每個女人的光透肌。圖／雅詩蘭黛提...
雅詩蘭黛白金級寶石光底妝系列，用珍稀來呵護、珍惜每個女人的光透肌。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛白金級寶石光精華氣墊、兩蕊一盒（共4色）／4,200元。 圖／雅詩蘭黛提...
雅詩蘭黛白金級寶石光精華氣墊、兩蕊一盒（共4色）／4,200元。 圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛白金級寶石光精華氣墊、兩蕊一盒（共4色）／4,200元。 圖／雅詩蘭黛提...
雅詩蘭黛白金級寶石光精華氣墊、兩蕊一盒（共4色）／4,200元。 圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛白金級寶石光精華粉底30ml（共5色）／3,800元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛白金級寶石光精華粉底30ml（共5色）／3,800元。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛白金級寶石光底妝系列，用珍稀來呵護、珍惜每個女人的光透肌。圖／雅詩蘭黛提...
雅詩蘭黛白金級寶石光底妝系列，用珍稀來呵護、珍惜每個女人的光透肌。圖／雅詩蘭黛提供
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