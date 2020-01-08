誰說結婚才能吃！超紅日系手工餅乾推新年福袋18日開搶

新年福袋百百款，到底要買哪家福袋超值又划算呢？手工餅乾專家Aunt Stella詩特莉今年首次推出新年餅乾福袋，不僅有新春主題的手工餅乾禮盒還有歐舒丹香氛沐浴組，額外再贈超狂抽獎券！凡購買福袋，就有機會抽中最大獎盛世公主號遊輪雙人遊、Dyson吸塵器、AirPods Pro等超級好禮。udn走跳世界與Aunt Stella合作，率先於開賣前提供給udn粉絲好康福利！只要３步驟就有機會獲得價值1280元的Aunt Stella新春福袋，還有送禮自用兩相宜的新春禮盒。

以往只有富有人家才吃得起糖，因此「過年呷甜甜」成為農曆新年不可或缺的習俗，象徵來年可以富貴圓滿。Aunt Stella新春福袋乘載這個美好的含義，特別放入妝點新春好運的「秋旭」及「花錦」手工餅乾禮盒，內含經典熱銷的玉米片口味和巧克力燕麥口味等多款美味手工餅乾，更有新春期間限定的屏東九如金桔餅乾，酸勁鮮明又清爽的青金桔原汁結合Aunt Stella頂級製餅技術，呈現金黃烤色與濃郁果香，為新的一年獻上「桔」祥如意的祝福。

此外，還附贈歐舒丹經典馬鞭草香氛沐浴組及體驗券、Aunt Stella酬賓券、飲品招待券，再祭出超大禮抽獎券，獎項總價值超過15萬元。最大獎為市值近九萬元的「盛世公主號北九州-熊本自主雙人遊」！盛世公主號榮獲GFK評鑑「最受臺灣人喜愛遊輪」，並於2020推出全新服務，希望賓客能在繁忙的日常中，讓自己與心愛的家人、朋友一起放個「公主假」，身心靈重新充電。獎項還包括Dyson吸塵器、Dyson Airwrap 造型器、AirPods Pro、Sodastream氣泡水機及多項Aunt Stella禮盒及周邊商品等獎品。

◎活動說明：

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EX. 好運非我莫鼠、小編聰明如鼠

◎活動時間：即日起至2020年1月12日晚間23:59止。

◎得獎獎項：

A.2020新春福袋 5份

B.新年禮盒 萬事大吉餅乾款 5盒

C.新年禮盒 春曲餅乾款 15盒

◎得獎公布：1月13日(一)於臉書活動貼文中公布。