就是愛台灣啦！SWATCH X YOU快閃店回歸把石虎、台灣黑熊變腕表主角

SWATCH X YOU全新訂製系列腕表尺寸為41毫米3,950元。圖／SWATCH提供 分享 facebook

如果你在去年11月沒趕上SWATCH的訂製活動，不用感到可惜，因為品牌總部就是愛台灣，所以從即起到2月16日為止，帶著全新畫布的SWATCH X YOU快閃店再度降臨台北101，還把可愛的石虎、台灣黑熊、櫻花鉤吻鮭等動物變身成為腕表主角！

即刻到一月底只要與活動牆合照，並上傳到自己的IG並@swatch_tw，留言#SwatchXYou，周周抽出電影票。圖／SWATCH提供 分享 facebook

由於去年的SWATCH X YOU快閃訂製活動，受到各界的好評，品牌把台灣的各項著名小吃包括珍珠奶茶、芒果冰和滷肉飯都納入設計之中，在地化的元素引起熱烈討論。鑑於這樣的正面迴響，SWATCH總部特別再度為台灣量身打造出全新的畫布，這一次將石虎、台灣黑熊、櫻花鉤吻和台灣獼猴等特有種的生物變身成逗趣又可愛的圖案，提供給消費者挑選並印製成手表。SWATCH透露，因為可以訂製專屬個人風格的表款，受到粉絲的熱烈回應，所以總部在上一波活動結束之後，立即就著手替台灣設計全新的畫布了，從發想到推出只花了一個月，這是前所未見的規格。

SWATCH X YOU快閃店從即日至2月16日在台北101購物中心一樓松智路入口處展示。圖／SWATCH提供 分享 facebook

而全新的SWATCH X YOU快閃訂製，這一次呈現了共31款的畫布可挑選，比去年的活動將近多了2倍，光是上述台灣特有種生物的設計就有白、綠兩種底色。其他還包括了針對農曆鼠年到來的幾何圖案，或是很東方味的12生肖，以及12星座的畫布等。近來爆紅的emoji也成為這次新設計的一部分，不過，最值得一提的是其中與義大利創作鬼才Lorenzo Petrantoni合作，融入了18世紀古籍的圖像，也是錯過就不再有。訂製模式相同，品牌官網也提供相同服務，只需4個步驟，15分鐘就能拿到全球唯一的SWATCH腕表。

SWATCH X YOU全新訂製系列展現高自由度的客製化模式，最快15分鐘印製時間，就可擁有全球唯一專屬自己的SWATCH腕表。圖／SWATCH提供 分享 facebook

無論是台灣特有種動物、藝術大師名作還是新興街頭潮流，訂製專屬品味的特色腕表，只要3,950元。圖／SWATCH提供 分享 facebook

SWATCH X YOU快閃店在台北101購物中心 1樓松智路入口處正式亮相，以台灣獨家限定的「#台灣特有種」打造出整面拍照活動牆。圖／SWATCH提供 分享 facebook

SWATCH與義大利創作鬼才Lorenzo Petrantoni合作，融入了18世紀古籍的圖像。圖／SWATCH提供 分享 facebook