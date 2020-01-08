英國名表改裝廠插畫吸睛 關心澳洲烈火做公益

澳洲大火正無情燃燒中，如何出份心力？過往以改裝勞力士Rolex知名的英國Bamford Watch Department，昨日便於官方Instagram帳號貼出一張英國插畫家Reuben Dangoor的插畫。插畫中無尾熊正攀附在一頂附英國國徽的消防帽上，藉以帶出刻正發生在地球另一端的世界大事，並呼籲廣大腕表愛好者一同捐款，為公益盡份心。

於2004年成立的Bamford Watch Department，過往常將名表以PVD技術將表帶、表面、指針改裝以特殊塗色，或加以大力水手、史努比等可愛卡通人物，進而快速成為明星名媛熱愛，像是珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、貝克漢夫婦與蕾哈娜Rihanna，都是Bamford的座上嘉賓，創辦人George Bamford本身則出自世界第三大建築設備製造商J.C. Bamford Excavators Limited，家學淵源。