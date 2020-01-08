「學生」599元住趣淘漫旅 6項冒險活動+早餐=100元

台南趣淘漫旅推出「學生ALL PASS專案」，憑學生證，期間限定搭配秋冬旅遊補助每人599元起即可入住，還贈送比利時生啤酒。想要為假期再升級，加價100元可享飯店早餐以及自由落體、高空滑索等6項冒險活動，此專案學生專屬，寒假最划算。優惠至3/31，春節及228連假不適用。

台南趣淘漫旅在每個月的第一個周五推出「趣淘空投日」，固定推好康，2020年打頭陣的第一個趣淘空投日，日前抽出10名幸運粉絲，一人中獎可最多共四位一起免費入住飯店豪華套房及客房。活動超過5萬人次關注，累計近4千則留言。

位在西拉雅國家風景區之中的「台南趣淘漫旅」，飯店位處全台最大的曾文水庫園區中，有遼闊水景可欣賞，也能搭乘環湖遊艇拜訪原始生態的可愛山豬島，或駛至飛鷹峽谷近距離欣賞老鷹盤旋的英姿。飯店內更設有全台第一座連續確保系統高空繩索場（Continous Belay System），能一口氣體驗自由落體、滑索、攀岩等活動，加上熱門的戶外椰林泳池、密室脫逃、鐳射戰場等設施，豐富又刺激的活動使台南趣淘漫旅成為打卡熱點並獲「冒險飯店」、「尖叫飯店」的稱號。

「學生ALL PASS專案」：https://tainan.chamcham.com.tw/news/ins.php?index_id=242。